Ramaskri när Trump avbildar paret Obama som apor

Donald Trump har hamnat i blåsväder efter att ha publicerat en video på sin plattform Truth Social där expresidenten Barack Obama och tidigare första damen Michelle Obama framställs som apor.

Den omkring en minut långa videon upprepar Trumps tidigare anklagelser om att röstningsföretaget Dominion Voting Systems skulle ha manipulerat presidentvalet 2020.

Mot slutet av klippet visas paret Obama under en kort sekvens med deras ansikten placerade på apors kroppar. Samtidigt spelas låten "The Lion Sleeps Tonight".

U.S. President Donald Trump posted this on Truth Social, which featured the Obamas as monkeys. pic.twitter.com/f0ovYjPnDy — Open Source Intel (@Osint613) February 6, 2026

Kaliforniens demokratiska guvernör Gavin Newsom, som ofta kritiserat Trump, reagerade kraftigt.

"Vidrigt beteende av presidenten. Varenda republikan måste fördöma detta. Nu", skriver Newsom på X.

Även Ben Rhodes, tidigare nationell säkerhetsrådgivare åt Barack Obama, går till angrepp mot Trump.

"Låt det hemsöka Trump och hans rasistiska anhängare att framtida amerikaner kommer att omfamna Obamas som älskade gestalter, medan de betraktar honom som en skamfläck på vår historia", skriver han på X.

Det är inte första gången Trump använder sig av manipulerade eller AI-genererade klipp för att håna politiska motståndare. Under förra året lade han ut ett klipp där Barack Obama framställdes som gripen och fängslad, samt ett annat där den demokratiske ledaren i representanthuset Hakeem Jeffries försågs med falsk mustasch och sombrero.