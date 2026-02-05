© Skärmavbild
 

Grammisvinnaren krävde öppna gränser – bor själv i rena fortet

Publicerad 5 februari 2026 kl 18.10

Utrikes. Efter ett uppmärksammat PK-utspel om "stulen mark" på Grammisgalan fick Billie Eilish oväntat besök. En brittisk reporter åkte till artistens avspärrade lyxboende i Los Angeles för att testa om budskapet gäller även i praktiken. Samtidigt erbjuder sig en advokatbyrå att vräka kändisen från marken, som tidigare tillhört en indianstam.

När Billie Eilish tog emot sin grammis riktade hon hård kritik mot USA:s migrationspolitik och sade att "ingen människa är illegal på stulen mark" – vilket tycks syfta på att Amerika egentligen skulle tillhöra indianerna.

– Fuck ICE, utbrast Billie Eilish vidare till högljutt jubel från de andra kändisarna i publiken.

Uttalandet fick snabbt stor spridning och väckte starka reaktioner.

Kort därefter reste den brittiska GB News-reportern Ben Leo till Eilishs lyxbostad i Los Angeles för att kontrollera om artisten lever som hon lär.

På plats möttes han av höga grindar, övervakningskameror och omfattande säkerhet runt fastigheten.

– Om hon står för det hon säger borde hon inte ha något emot att jag bara promenerar in, kanske gör en kopp kaffe eller te, säger Leo i sitt inslag.

Vid porten försökte han få tillträde via ringklockan.

– Släpp in oss, Billie! Vi är här eftersom det här är stulen mark och vi tycker att vi borde få tillgång till ditt ganska trevliga hus för tre miljoner dollar, säger han.

Någon inbjudan blev det dock inte. Reportern konstaterade i stället att det verkar finnas en tydlig gränsdragning när det gäller artistens privata egendom.

Bakgrunden till aktionen är också att Eilishs bostad uppges ligga på mark som tillhörde Tongva-folket, ursprungsbefolkningen i Los Angeles-området.

En advokatbyrå i Kalifornien har erbjudit sig att arbeta gratis för att se till att Billie Eilish vräks från sin "stulna mark" för Tongva-stammens räkning.

"Sinai Law Firm erbjuder att vräka Billie Eilish från hennes hem i Los Angeles pro bono för Tongva-stammens räkning. Sinai Law Firm är den främsta vräkningsbyrån i länet", skriver byrån på X.

En talesperson för indianstammen har bekräftat kopplingen och sagt att man uppskattar uppmärksamheten kring det inträffade, men att artisten inte har tagit någon direkt kontakt.

