© Axel Adolfsson/Moderaterna
 

Kristerssons helomvändning: Ska "göra allt" för att utvisa kriminella invandrare

Publicerad 31 oktober 2025 kl 17.57

Inrikes. Den globala uppståndelsen kring våldtäkten av 16-åriga Meya i Skellefteå pressar regeringen hårt. Nu lovar Moderaterna att se till att ändra både svensk lagstiftning och internationella konventioner för att fler brottslingar ska kunna utvisas. Enligt Ulf Kristersson ska Sverige trots allt ställa sig bakom det danska EU-initiativ för att ända Europakonventionen som Tidöregeringen tidigare har nobbat.

Dela artikeln

Tidöregeringen vägrade nyligen att ställa upp på det dansk-italienska EU-initiativet för att utvisa våldtäktsdömda invandrare.

Nio EU-länder ville i våras omförhandla precis det konventionsförbud som möjliggjorde för hovrätten att besluta att inte utvisa Mohamed efter våldtäkten av Meya – men från Sverige och Tidöpartierna blev det kalla handen.

Men efter den omfattande internationella uppmärksamheten kring våldtäkten av Meya i Skellefteå har regeringen pressats hårt i frågan. Och nu vill man plötsligt ansluta sig till det danska initiativet.

Det meddelar Moderatledaren Ulf Kristersson och partiets migrationspolitiska talesperson Johan Forssell i en debattartikel i Expressen.

"Att upprätthålla respekten för folkrätten, ett starkt skydd för grundläggande fri- och rättigheter och Europadomstolens oberoende är centralt. Just därför tycker vi att Sverige bör ställa sig bakom de danska och italienska ledarnas initiativ", skriver de.

Kristersson uppger sig nu vara bekymrad över att "delar av de internationella regelverken hindrar oss i Sverige från att skydda våra egna".

"Målet måste vara att brottsoffrens rätt till trygghet ska väga tyngre än en dömd utländsk medborgares eventuella anknytning."

M lovar också att skärpa den svenska lagstiftningen "nästa år" (då det är riksdagsval igen) så att det blir enklare att utvisa kriminella utlänningar. Då ska Sverige få "Nordens tuffaste regelverk och gå längre än vad någon annan svensk regering tidigare har gjort", enligt Kristersson och Forssell.

Om man begår allvarliga sexualbrott och inte är svensk medborgare "borde man som grundregel anses ha förbrukat rätten att vara kvar i Sverige och därmed lämna landet", konstaterar politikerduon i Expressen.

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

Somaliern: Vi försörjer oss på bidragen för våra nio barn

Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

18 kvinnliga vakter låg med fångarna – på samma fängelse

Skandalanstalten. Tre av kvinnorna har nu själva dömts till fängelse.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Svåraste läget för små företag på 40 år

Kompetensbrist och svag efterfrågan största problemen. "Återhämtningen går trögt".0 

Ekonominyheter

Skattebetalarna får miljardnota för Northvolts kollaps

Jättekostnader för lönegarantier.. Ett normalt år betalar staten ut 1,6 miljarder kronor i lönegaranti totalt.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.