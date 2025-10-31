Kristerssons helomvändning: Ska "göra allt" för att utvisa kriminella invandrare

Tidöregeringen vägrade nyligen att ställa upp på det dansk-italienska EU-initiativet för att utvisa våldtäktsdömda invandrare.

Nio EU-länder ville i våras omförhandla precis det konventionsförbud som möjliggjorde för hovrätten att besluta att inte utvisa Mohamed efter våldtäkten av Meya – men från Sverige och Tidöpartierna blev det kalla handen.

Men efter den omfattande internationella uppmärksamheten kring våldtäkten av Meya i Skellefteå har regeringen pressats hårt i frågan. Och nu vill man plötsligt ansluta sig till det danska initiativet.

Det meddelar Moderatledaren Ulf Kristersson och partiets migrationspolitiska talesperson Johan Forssell i en debattartikel i Expressen.

"Att upprätthålla respekten för folkrätten, ett starkt skydd för grundläggande fri- och rättigheter och Europadomstolens oberoende är centralt. Just därför tycker vi att Sverige bör ställa sig bakom de danska och italienska ledarnas initiativ", skriver de.

Kristersson uppger sig nu vara bekymrad över att "delar av de internationella regelverken hindrar oss i Sverige från att skydda våra egna".

"Målet måste vara att brottsoffrens rätt till trygghet ska väga tyngre än en dömd utländsk medborgares eventuella anknytning."

M lovar också att skärpa den svenska lagstiftningen "nästa år" (då det är riksdagsval igen) så att det blir enklare att utvisa kriminella utlänningar. Då ska Sverige få "Nordens tuffaste regelverk och gå längre än vad någon annan svensk regering tidigare har gjort", enligt Kristersson och Forssell.

Om man begår allvarliga sexualbrott och inte är svensk medborgare "borde man som grundregel anses ha förbrukat rätten att vara kvar i Sverige och därmed lämna landet", konstaterar politikerduon i Expressen.