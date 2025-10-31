© C
Emma Wiesner.

"Får höra att man är ful och fet" – Emma Wiesner (C) lämnar X

Publicerad 31 oktober 2025 kl 13.54

Inrikes. Europaparlamentarikern Emma Wiesner (C) lämnar plattformen X. Politikern talar ut i SVT om ett allt hårdare klimat och att hon kallas fet och ful.

”Det var kul så länge det varade. Ni når mig på andra plattformar och kanaler. Behåller kontot, men loggar ut för nu.”

Så skrev Wiesner i sitt sista inlägg innan hon loggade ut för nära en månad sedan. I SVT:s 30 minuter utvecklar hon beslutet.

– Man drar sig för att skriva det man vill. Man får höra kommentarer om att man är ful och fet, säger hon i programmet.

Det är "en stor sorg" att lämna plattformen, enligt C-politikern.

– Jag tyckte det var ett fantastiskt medium. Men det var ett för tufft klimat att vara i helt enkelt. Jag mår inte bra av det, säger hon.

Emma Wiesner uppger att tonen påverkade hur hon själv uttryckte sig.

– Man blir hårdare i tonen och anpassar sig lite efter den verkligheten. Jag tycker att jag blev mer cynisk och bitter av att vara på X.

Hon ser få vinster med att stanna kvar.

– Det finns väldigt lite att vinna på att vara i den typen av miljö. Framförallt som kvinna, att få höra kommentarer om sitt utseende, att man är ful och fet, säger hon.

Bakgrunden är också Centerns interna situation. Partiledaren Anna-Karin Hatt har nyligen aviserat sin avgång efter att ha pratat om "hat och hot".

– Det var en chock för mig och hela partiet. Det skakar en ordentligt att det politiska klimatet faktiskt har blivit så att en partiledare avgår på grund av det, säger Emma Wiesner till SVT.

