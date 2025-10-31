© FT BILD/council.gov.ru
Maria Zacharova anklagar Wallenberg för att stå på fel sida av historien.

Kreml: Familjen Wallenberg "stöder nynazism"

Publicerad 31 oktober 2025 kl 15.07

Utrikes. Ryssland rasar nu mot den svenska regeringens och familjen Wallenbergs planer på att skicka upp till 150 Jas Gripen-plan till Ukraina. Det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova anklagar Sverige för att "stötta nazism" och finansiera "terror" och mord på civila.

Dela artikeln

Tidöregeringen meddelade nyligen att Sverige har gått med på att leverera omkring 100–150 Jas Gripen E-stridsflygplan till Ukraina under en period på 10–15 år, till en kostnad av cirka 10 miljarder dollar.

Försvarsminister Pål Jonson har förklarat att Sverige försöker få betalt för affären med pengar som beslagtagits av Ryssland.

– Vad kallas det här? Det kallas helt enkelt att svenskt näringsliv stöder nynazism. Dessutom deltar Sverige officiellt i finansieringen av en terroristcell och i mord på civila, säger ryska UD:s talesperson Maria Zacharova enligt TASS.

Med "terroristcell" syftar hon på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och hans regering.

Enligt Maria Zacharova har den svenska regeringen, som ”väl förstår Kievregimens oundvikliga sammanbrott”, beslutat att pressa ut de sista vinsterna ur Ukrainaprojektet.

– Och om det går, också tjäna lite extra. Vad säger ni om de mänskliga rättigheterna i väst? Och var är omtanken om barn och civila? De glömde allt på en sekund när de såg hundratals miljoner och miljarder som kunde stoppas i egen ficka, säger hon.

Maria Zacharova uppger vidare att den svenska oligarkfamiljen Wallenberg – vars bolag Saab tillverkar Gripen-planen och nu står att tjäna miljarder som konfiskerats från Ryssland – under andra världskriget tjänade pengar på leveranser av strategiska produkter från ”det formellt neutrala Sverige” till Nazityskland.

– Har svenskarna glömt det? Nej, låt oss då minnas, när ni gör samma sak som för 85 år sedan. Den nuvarande generationen Wallenbergare försöker dra nytta av Ukrainakrisen och drömmer om att delta i fördelningen av de ryska statliga tillgångar som frysts av européerna, säger hon.

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

Somaliern: Vi försörjer oss på bidragen för våra nio barn

Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

18 kvinnliga vakter låg med fångarna – på samma fängelse

Skandalanstalten. Tre av kvinnorna har nu själva dömts till fängelse.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Svåraste läget för små företag på 40 år

Kompetensbrist och svag efterfrågan största problemen. "Återhämtningen går trögt".0 

Ekonominyheter

Skattebetalarna får miljardnota för Northvolts kollaps

Jättekostnader för lönegarantier.. Ett normalt år betalar staten ut 1,6 miljarder kronor i lönegaranti totalt.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.