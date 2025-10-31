Tidöregeringen meddelade nyligen att Sverige har gått med på att leverera omkring 100–150 Jas Gripen E-stridsflygplan till Ukraina under en period på 10–15 år, till en kostnad av cirka 10 miljarder dollar.

Försvarsminister Pål Jonson har förklarat att Sverige försöker få betalt för affären med pengar som beslagtagits av Ryssland.

– Vad kallas det här? Det kallas helt enkelt att svenskt näringsliv stöder nynazism. Dessutom deltar Sverige officiellt i finansieringen av en terroristcell och i mord på civila, säger ryska UD:s talesperson Maria Zacharova enligt TASS.

Med "terroristcell" syftar hon på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och hans regering.

Enligt Maria Zacharova har den svenska regeringen, som ”väl förstår Kievregimens oundvikliga sammanbrott”, beslutat att pressa ut de sista vinsterna ur Ukrainaprojektet.

– Och om det går, också tjäna lite extra. Vad säger ni om de mänskliga rättigheterna i väst? Och var är omtanken om barn och civila? De glömde allt på en sekund när de såg hundratals miljoner och miljarder som kunde stoppas i egen ficka, säger hon.

Maria Zacharova uppger vidare att den svenska oligarkfamiljen Wallenberg – vars bolag Saab tillverkar Gripen-planen och nu står att tjäna miljarder som konfiskerats från Ryssland – under andra världskriget tjänade pengar på leveranser av strategiska produkter från ”det formellt neutrala Sverige” till Nazityskland.

– Har svenskarna glömt det? Nej, låt oss då minnas, när ni gör samma sak som för 85 år sedan. Den nuvarande generationen Wallenbergare försöker dra nytta av Ukrainakrisen och drömmer om att delta i fördelningen av de ryska statliga tillgångar som frysts av européerna, säger hon.