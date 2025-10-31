© Facebook/Joakim Amoenus
 

Hånad skrotkonst skrotas – av miljöskäl

Publicerad 31 oktober 2025 kl 19.15

Kulturnyheter. Det omstridda konstverket ”Semaforen” i Henån, som hittills kostat skattebetalarna 800.000 kronor, måste nu göras om. Orust kommun lyfter bort den skrotade Volvon – av miljöskäl. Samtidigt framkommer att bilen varit inblandad i en biljakt och krockat med polis tidigare i år.

Konstverket, som byggs bakom en bensinmack i Henån, har väckt debatt redan innan det är klart och hånats fritt i en lokal Facebook-grupp.

– Det kommer att bli en dumpningsplats, sade en av kritikerna, Joakim Amoenus, tidigare till Göteborgs-Posten.

Under den pågående uppbyggnaden av konstverket placerades ett skrotat Volvo-vrak under en träram som en blinkning till EPA-kulturen. När SVT Nyheter Väst kontrollerade bilens bakgrund visade det sig att fordonet i februari var inblandat i en biljakt i Uddevalla som slutade med kollision med polisbil. En minderårig bekant till den tidigare ägaren körde då bilen.

Den förre ägaren, Patrik Svärd från Lysekil, är föga imponerad av att just hans gamla bil hamnade i ett konstprojekt.

– Jag fattar inte varför de tog den här och inte någon annan, säger Patrik Svärd till SVT.

På Orust kommun säger man att man inte kände till bilens historik – men att beslutet att avlägsna vraket redan är taget, av andra skäl.

– Det här var inte det vi hade förväntat oss skulle läggas på platsen, säger kommunutvecklaren Stefan Björling på Orust kommun till SVT.

– Det är en miljöfara som det ser ut nu så vi lyfter bort bilen. Det skulle vara en kub av en pressad bil och det finns beskrivet i gestaltningsprogrammet.

Statens konstråd, som står för en stor del av finansieringen, har inga invändningar mot att bilen tas bort och betonar att verket inte är färdigställt:

”Din uppgift om att bilen som är där nu varit med i en biljakt är inget som Statens konstråd känner till. Sannolikt kommer den bilen inte vara en del av det färdiga konstverket”, skriver Johan Tirén, "curator" på Statens konstråd, i ett mejl till SVT.

Bakslaget kommer efter flera veckors diskussion om både utseende och kostnad. Enligt tidigare uppgifter är budgeten 800.000 kronor – 600.000 från Statens konstråd och 200.000 från Orust kommun.

I sociala medier har invånare ställt sig frågande till att ett bilvrak ställs ut som ”samlingsplats” och ”fyr för ungdomars gemenskap”, såsom det heter i beskrivningen.

