"Djävulsmonstret" som ritualmördade Lola, 12, får livstid – bad om förlåtelse

Den 27-åriga illegala invandraren Dahbia Benkired, från Algeriet, dömdes på fredagen till det strängaste straff som finns i fransk lag efter fyra timmars överläggningar.

Domaren motiverade det ovanligt hårda straffet – livstid utan möjlighet till frigivning – med brottets "extrema grymhet" och att det rörde sig om "sann tortyr".

– Det här beslutet kommer inte att ge er tillbaka Lola. Men vi hoppas att det blir ett steg i er återhämtningsprocess, sade domaren medan den mördade flickans förkrossade mor och bror snyftade i varandras armar i rättssalen.

Pappan "dog av sorg"

Lolas pappa Johan kunde inte vara på plats i rättssalen: han avled en tid efter mordet. Mamman berättade i förhör att han på grund av extrem sorg drack från morgon till kväll – och att han "dog av sorg".

Innan han dog hade Johan hängt ett brev på dörren till Benkireds lägenhet – den plats där hans dotter våldtogs, torterades och mördades.

"Min älskling, jag förstår fortfarande inte varför du utsattes för så mycket grymhet och barbari, du som var så snäll", stod det i brevet till den döda flickan.

"Jag längtar tills jag får träffa dig igen. Din pappa, som älskar dig livet ut."

"Detta djävulsmonster"

Dahbia Benkireds mål var att "tillfoga offret akut smärta och neka henne all mänsklig värdighet", sade åklagaren enligt Daily Mail.

Brottet upptäcktes när Lola aldrig kom hem från skolan den 14 oktober 2022 i Paris nittonde arrondissement. Mamman berättade i rätten om sitt sista avsked av dottern när hon gick till skolan.

– Jag kysste henne, jag sa "Vi ses senare". Sedan mötte hon den här varelsen – detta djävulsmonster.

Övervakningskameror visade hur Benkired släpade omkring en resväska med flickans stympade kropp på en Paris-bar samma kväll. Hon hade lurat Lola att hjälpa henne bära upp väskan till sin lägenhet innan hon mördade henne. Väskan och dess innehåll hittades senare på kvällen av en hemlös man.

Kroppen hade utsatts för extremt sexuellt våld, stympning och så många hugg att det inte gick att räkna dem – men det var minst 38.

"Det jag gjorde var hemskt"

Fria Tider rapporterade tidigare i veckan om att Dahbia Benkired tycks ha varit inspirerad av afrikansk trolldom. Helgen före mordet ska hon ha pratat om en sed som enligt vad hon berättade innebar att man först dödar ett "vitt och blont barn" och sedan kapar av dess huvud, för att sedan titta åt vilket håll blodet flyter för att hitta en skatt. Benkired hade också sökt på nätet om häxkonster dagarna före dådet.

Uppgifter har också framkommit om att Lola hade siffrorna 1 och 0 ritade på händer och fötter, att Benkired enligt utredningen sökt på hur man utför mänskliga offer och att hon uppgett sig ha samlat Lolas blod i en flaska och druckit det.

Innan domen föll bad Benkired om förlåtelse:

– Jag ber om förlåtelse. Det jag gjorde var hemskt, sade hon i rättssalen.

"Jag kunde inte rädda min Lola"

Lolas förkrossade familj kallade kvinnan för "djävulsmonster". Modern Delphine Daviet vittnade om familjens oändliga sorg.

– Jag kunde inte rädda min Lola, sade hon i rätten.

Dahbia Benkired borde inte ens ha varit i Frankrike då hon överskridit sitt studentvisum och hennes vistelse var illegal. Ändå hade hon möjlighet att förgripa sig på Lola "för nöjes skull och för att tillfredsställa sexuella drift", enligt åklagaren.

Åklagaren begärde ett livstidsstraff i syfte "att skydda samhället från en kvinna vars extrema farlighet jag är fast övertygad om".

Ett så kallat "oreducerbart" livstidsstraff är det hårdaste straff som möjligt enligt fransk lag och kritiseras ofta av så kallade mänskliga rättighetsorganisationer.

Vid mordtillfället var Dahbia Benkired hemlös och arbetade enligt uppgift som prostituerad. Hon kom till Frankrike 2013 och skulle egentligen ha utvisats redan två månader före mordet.