Årets trollning? Sålde vinklad dokumentär till SVT för att visa deras "slagsida åt vänster"

Dokumentärfilmen det handlar om heter "När skogen tystnar". Den spelades in 2017 och följer äventyraren Marcus Aspsjö när han reser runt i skogslandskap i Sverige och Alaska och pratar om vikten av orörd natur.

Filmen är starkt kritisk till i synnerhet den svenska skogsnäringen som anklagas för att hota den biologiska mångfalden genom att omvandla orörda naturskogar till "virkesåkrar". I synnerhet skogsbolaget SCA pekas ut.

– Staten måste reglera skogsbruket, heter det bland annat i dokumentären.

Dokumentärfilmen publicerades på SVT Play i tisdags och har sedan dess hunnit få kritik för att vara en partsinlaga från den så kallade "bevarandelobbyn" som motsätter sig modernt skogsbruk.

"Under all kritik"

Och nu har, något oväntat, även en av dokumentärfilmens producenter, Axel Adolfsson, anslutit sig till kritikerna. På Twitter skriver han att filmen "har anpassats just för att maximera chansen till att SVT skulle köpa in den, vilket gav önskat resultat. Rent journalistiskt är filmen dock under all kritik." I inlägg på Instagram utvecklar han sina tankegångar såhär:

"Filmen har anpassats efter kunden, i det här fallet SVT, som under en lång period har vinklat verkligheten för att förmedla ett perspektiv som har slagsida åt vänster på den politiska skalan", skriver han i inlägget som fortsätter:>

"Åsikterna som lyfts i filmen är av en ensidig karaktär och försöken till att nyansera bilden är medvetet halvhjärtade. Halvhjärtade för att helhjärtat hålla en kund nöjd."

"Den stora frågan filmen lyfter är alltså inte statusen för det svenska skogsbruket, utan hur den numera skattefinansierade Public Service förhåller sig till sitt innehåll och om den verkligen lever upp till uppdraget att ge tillgång till opartisk och mångsidig information".

Ville synas i tv

Fria Tider har pratat med Victor Dunerman Daggberg på Three Piece Media Production som regisserat "När skogen tystnar" och producerat den tillsammans med bland andra Axel Adolfsson.

– Detta är inte en journalistisk film utan snarare ett format som kan liknas vid en videologg, liknande Youtube, där vi tar rygg på Marcus och dokumenterar hans händelser och upplevelser, poängterar han för Fria Tider.

– Nu, tre år senare, har vi sålt en visningsrätt till SVT, vilket jag tycker är lite kul.

Victor Dunerman Daggberg vill inte kommentera om det stämmer att de som dokumentärfilmare tvingats anpassa innehållet efter SVT:s politiska mall.

– Jag har svårt att uttala mig kring det, säger han.

Regissören påpekar emellertid att ett av syftena med dokumentärfilmen var att få folk att reflektera över hur vi som människor skulle påverkas om vildmarken försvinner. Därför är han glad över att den skapar debatt.

– Målbilden var att filmen skulle gå publikt, gärna på tv, och att den skulle skapa debatt. Och jag anser att de målen är uppfyllda. Så jag är tacksam för all uppmärksamhet som filmen får, för det skapar debatt, säger regissören Victor Dunerman Daggberg.

Fria Tider har sökt SVT för bemötande.