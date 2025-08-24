© Skärmdump/X
Debattören och författaren Sarah Stock har visat att det i princip bara är indier som stöder Harjinder Singh efter olagliga vansinneskörningen.

Illegal indier dödade tre – nu får han stöd av 1,6 miljoner indier

Publicerad 24 augusti 2025 kl 13.27

Utrikes. En namninsamling för att frige Harjinder Singh, indisk lastbilschaufför utan körkort som orsakat en dödsolycka i Florida, har samlat över 1,6 miljoner underskrifter. Nu har kampanjen utlöst en våg av kritik – liksom stödet för den bland amerikanska indier.

Singh, 28, körde den 12 augusti in på Florida Turnpike i Fort Pierce och gjorde en olaglig U-sväng. En minibuss kraschade in i trailern och tre personer miste livet.

Singh har erkänt att han saknade körkort, inte kunde läsa vägskyltar på engelska och vistats i USA utan papper sedan 2018.

Domaren har nekat honom borgen med hänvisning till flyktfara. Han är åtalad för tre fall av vållande till annans död genom vårdslöshet i trafik.

Men en namninsamling startad av andra indier kräver att mannen kommer undan med samhällstjänst eller rehabilitering som straff istället, och att han friges mot borgen.

”Den här typen av straff är ett resultat av rasdiskriminering... han var i chock, förkrossad”, skriver en person som undertecknat.

Vid några stickprover i listan på 1,6 miljoner undertecknare ser man idel indiska namn, sida upp och sida ner, medan vanliga amerikanska namn lyser med sin frånvaro.

Uppropet är också officiellt signerat "kollektivt av punjabisk ungdom", dvs av unga indier.

Kritiken mot indiernas upprop och det stora stödet inom gruppen är nu hård i USA.

– Punjabi-klanbeteendet är på en helt annan nivå, konstaterar debattören och författaren Sarah Stock.

Offren var en 30-årig man från Florida City, en 37-årig kvinna från Pompano Beach och en 54-årig man från Miami. Två dog på plats, den tredje på sjukhus.

Fallet har fått politiska följder. Utrikesminister Marco Rubio har meddelat att USA stoppar utfärdandet av arbetsvisum för lastbilschaufförer efter flera olyckor med utländska förare.

Singhs bror Harneet greps den 18 augusti. Han misstänks ha varit passagerare i lastbilen vid olyckan.

SCB data visar att Indien var det tredje vanligaste födelseländerna bland invandrare till Sverige under 2024 – efter Ukraina (28.065 personer) och återinvandrade personer födda i Sverige (11.907)

