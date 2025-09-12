© FT BILD/ARKIV
 

Avtal på plats: Arabland skickar gängkriminella till Sverige

Publicerad 12 september 2025 kl 11.51

Inrikes. Regeringen har tecknat ett nytt utlämningsavtal med Förenade arabemiraten om att flyga efterlysta kriminella direkt till Sverige. Nu har två gängkriminella utlämnats från Dubai med stöd av avtalet, där den ena beskrivs som "tongivande" i ett kriminellt gäng. Båda är misstänkta för grova vapenbrott.

Dela artikeln

Männen greps av polisen i Dubai efter att ha varit internationellt efterlysta via en röd Interpolnotis.

Utlämningen är den första sedan Sverige och Förenade Arabemiraten i somras ratificerade ett nytt avtal. Att bli utlämnade till Sverige är en riktig jackpot för de kriminella som, om de skulle ha åkt dit för brott i Dubai, hade riskerat att bestraffas betydligt hårdare än i Sverige.

– Tiden då kriminella kunde gömma sig utomlands är förbi. Detta är ett tydligt exempel på hur vårt internationella samarbete gör skillnad – ingen kriminell kan längre känna sig säker någonstans, säger biträdande rikspolischef Stefan Hector i ett pressmeddelande.

Båda männen är sedan tidigare häktade i sin utevaro. Den ena är misstänkt för grovt skyddande av brottsling, anstiftan av grovt vapenbrott och grovt vapenbrott. Den andra är misstänkt för grovt vapenbrott.

– Det nära samarbetet mellan svenska myndigheter har varit avgörande för att möjliggöra utlämningen. När det gäller det aktuella ärendet kan jag i nuläget inte lämna några ytterligare uppgifter. Arbetet med förundersökningen fortsätter, säger statsåklagare Mårten Alvinsson.

Överlämningen skedde efter domstolsbeslut och godkännande från det emiratiska justitieministeriet, som betonade vikten av att bekämpa organiserad brottslighet och stärka internationellt samarbete.

Sverigebilden

Skotte reste på semester till Sverige – blev uppsprättad av invandrare när han kom till hotellet

Skotska parets resa blev snabbt en blodig mardröm. Överlevde invandrargängets attack av en slump.0 Plus

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Kalabalik efter att hemliga judiska tunnlar hittats under New York

"Hörde mystiska ljud." Kravaller när polisen ingrep efter bisarra fyndet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Här säger SD åt SVT på skarpen: "Idioter kan tro på det"

Tobias Anderssons känga till statliga jätten. "Det är inte relevant".0 

Ekonominyheter

Lyten skrev Ebba Buschs hyllning till Lyten

Politikern prisade "den enorma potentialen" i Northvolt-köparens tillgångar.. Men uttalandet hade Lyten själva skrivit – åt regeringen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.