Avtal på plats: Arabland skickar gängkriminella till Sverige

Männen greps av polisen i Dubai efter att ha varit internationellt efterlysta via en röd Interpolnotis.

Utlämningen är den första sedan Sverige och Förenade Arabemiraten i somras ratificerade ett nytt avtal. Att bli utlämnade till Sverige är en riktig jackpot för de kriminella som, om de skulle ha åkt dit för brott i Dubai, hade riskerat att bestraffas betydligt hårdare än i Sverige.

– Tiden då kriminella kunde gömma sig utomlands är förbi. Detta är ett tydligt exempel på hur vårt internationella samarbete gör skillnad – ingen kriminell kan längre känna sig säker någonstans, säger biträdande rikspolischef Stefan Hector i ett pressmeddelande.

Båda männen är sedan tidigare häktade i sin utevaro. Den ena är misstänkt för grovt skyddande av brottsling, anstiftan av grovt vapenbrott och grovt vapenbrott. Den andra är misstänkt för grovt vapenbrott.

– Det nära samarbetet mellan svenska myndigheter har varit avgörande för att möjliggöra utlämningen. När det gäller det aktuella ärendet kan jag i nuläget inte lämna några ytterligare uppgifter. Arbetet med förundersökningen fortsätter, säger statsåklagare Mårten Alvinsson.

Överlämningen skedde efter domstolsbeslut och godkännande från det emiratiska justitieministeriet, som betonade vikten av att bekämpa organiserad brottslighet och stärka internationellt samarbete.