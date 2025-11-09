© I99pema
Scandic är en av kedjorna som rekryterar via EURES.

Sverige söker spansk arbetskraft

Publicerad 9 november 2025 kl 16.36

Inrikes. Trots arbetslösheten i Sverige försöker svenska företag locka spanska medborgare till landet med över 1.500 lediga tjänster via den europeiska EURES-portalen, skriver Sydkusten. Många av jobben erbjuder fast heltidsanställning och gratis eller subventionerat boende, men kräver ingen tidigare erfarenhet.

Dela artikeln

Samtidigt som invandrare i bland annat Tensta vägrar jobba finns det gott om lediga arbeten inom hotell- och restaurangbranschen, social omsorg, turism och offentlig förvaltning.

Jobben är spridda över hela landet – från storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö till glesbygdskommuner där behovet av arbetskraft är särskilt stort.

En del erbjudanden riktar sig särskilt till unga eller till personer utan tidigare erfarenhet, skriver NoticiasTrabajo.

Bland arbetsgivarna finns hotellkedjor som Scandic och Sunlight Hotel, som erbjuder både arbete som receptionist och boende i anslutning till arbetsplatsen.

Lönerna varierar beroende på yrke, men kvalificerade profiler inom vård och hotell kan enligt uppgifterna räkna med över 2 500 euro i månaden, samt förmåner som sjukförsäkring, betald semester och föräldraledighet.

För att söka krävs vanligtvis ett CV på engelska eller svenska, ibland också ett personligt brev. Vissa arbetsgivare begär dessutom videointervju eller tekniskt prov.

EU rekommenderar arbetssökande att granska villkoren noggrant – särskilt boendets standard, som i vissa fall delas med andra.

De är Europas värsta invandrargrupper

Folkslagen som EU-invånarna skyr mest. Stor kartläggning i prestigefulla Nature.0 Plus

Afghansk landslagsspelare på rymmen efter att ha våldtagit svenska 14-åringar vid sopstation

Fotbollsprofilen har hyllats som integrationsföredöme. Ena flickan började kräkas – han fortsatte ändå.0 Plus

Är det här Hitler – tio år efter hans död?

CIA jagade naziledaren i Sydamerika – långt efter "självmordet" i bunkern. Det visar hemliga dokument som nu för första gången offentliggörs.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Invandrare i Tensta vägrar plocka bär i Norrland: "Sluta behandla oss som råttor"

Blir arga – bara av att få frågan. "De sitter hemma, de får betalt. Varför ska de söka jobb?"0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.