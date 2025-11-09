Sverige söker spansk arbetskraft

Samtidigt som invandrare i bland annat Tensta vägrar jobba finns det gott om lediga arbeten inom hotell- och restaurangbranschen, social omsorg, turism och offentlig förvaltning.

Jobben är spridda över hela landet – från storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö till glesbygdskommuner där behovet av arbetskraft är särskilt stort.

En del erbjudanden riktar sig särskilt till unga eller till personer utan tidigare erfarenhet, skriver NoticiasTrabajo.

Bland arbetsgivarna finns hotellkedjor som Scandic och Sunlight Hotel, som erbjuder både arbete som receptionist och boende i anslutning till arbetsplatsen.

Lönerna varierar beroende på yrke, men kvalificerade profiler inom vård och hotell kan enligt uppgifterna räkna med över 2 500 euro i månaden, samt förmåner som sjukförsäkring, betald semester och föräldraledighet.

För att söka krävs vanligtvis ett CV på engelska eller svenska, ibland också ett personligt brev. Vissa arbetsgivare begär dessutom videointervju eller tekniskt prov.

EU rekommenderar arbetssökande att granska villkoren noggrant – särskilt boendets standard, som i vissa fall delas med andra.