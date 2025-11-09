Invandrare i Tensta vägrar plocka bär i Norrland: "Sluta behandla oss som råttor"

En av invandrarna på fiket, 43-årige Jafar, ska ha blivit extra arg och uppmanat svenskarna att "sluta behandla oss som råttor".

– Jag har fått kämpa för tryggheten. Jag har fått kämpa för säkerhet. Jag har fått kämpa för allting, säger han till Expressen.

Senare i artikeln framkommer dock att Jafar i själva verket fått en skattefinansierad tunnelbaneförar­utbildning med lön under utbildningstiden och jobbgaranti med generösa villkor.

Att det skulle anstå hans kompisar att istället plocka bär i Norrland skrattar Jafar åt.

– De sitter hemma, de får betalt. Varför ska de helt plötsligt börja gå ut och söka jobb? säger han.

Attityden ligger i linje med vad forskningen säger om synen på kroppsarbete i semitiska kulturer.

En arabisk studie från 2021 bekräftade bland annat att det var förknippat med ett "starkt socialt stigma" att arbeta i sju av sju undersökta arabstater, förutom om det handlade om skattefinansierade jobb i sittande ställning.