Borgmästaren medger: Det var min adoptivdotter som försökte knivmörda mig

Iris Stalzer attackerades vid sin bostad under tisdagen. Enligt poliskällor fick hon 14 knivhugg i överkroppen och flögs med ambulanshelikopter till sjukhus.

Enligt säkerhetskällor ska grannar före attacken ha hört ett högljutt bråk mellan den 15-årige sonen, som adopterats från Afrika, och modern. Fadern befann sig utomlands men återvände under tisdagskvällen.

15-åringen, som först själv greps, ska ha pekat ut "flera män" som gärningsmän för polisen.

Polisen i Hagen uppger nu att Iris Stalzer själv pekat ut sin 17-åriga adoptivdotter som angripare under förhör. Tidigare uppges hon ha tigit om gärningsmannen. Dottern är nu misstänkt, rapporterar Die Welt.

Enligt myndigheterna är Stalzer inte längre i kritiskt tillstånd.

Huset utgör brottsplats och tekniker säkrade spår till sent på tisdagskvällen.

Vid husrannsakan hittade utredarna de misstänkta mordvapnen: två knivar i ett av rummen, enligt mordkommissionens chef Jens Rautenberg. Polisen tog även i beslag klädesplagg som bedöms ha burits av något av barnen vid tidpunkten.