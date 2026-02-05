USA utreder Nike – för diskriminering av vita människor

Den federala myndigheten Equal Employment Opportunity Commission, EEOC, meddelar att man har vänt sig till domstol för att tvinga Nike att lämna ut omfattande interna uppgifter.

Myndigheten utreder anklagelser om att företagets så kallade DEI-satsningar, kopplade till "mångfald, jämlikhet och inkludering", har inneburit rasbaserad diskriminering.

Enligt EEOC gäller misstankarna bland annat rekrytering, befordran, degradering, uppsägningar, praktikplatser samt mentor- och ledarskapsprogram. Utredningen rör anklagelser om att vita personer missgynnats genom ett mönster av medveten särbehandling.

Myndigheten har krävt in information som i vissa delar sträcker sig tillbaka till 2018. Det handlar bland annat om kriterier vid personalneddragningar, hur Nike samlar in och använder uppgifter om anställdas ras och etnicitet, samt om sådana uppgifter använts vid fastställande av ersättningar till chefer. EEOC vill också ha detaljer om ett antal program som enligt myndigheten kan ha varit begränsade till vissa rasgrupper.

När Nike inte lämnade ut allt material som krävdes gick EEOC vidare med ett så kallat verkställighetsärende i federal domstol i Missouri.

– När det finns starka indikationer, bland annat genom företags egna uttalanden i omfattande offentligt material, på att en arbetsgivares DEI-relaterade program kan bryta mot federala förbud mot rasdiskriminering eller andra former av olaglig diskriminering, kommer EEOC att vidta alla nödvändiga åtgärder, inklusive att driva igenom stämningar, för att säkerställa att vi fullt ut kan utreda frågan, säger EEOC:s ordförande Andrea Lucas i ett pressmeddelande.

Hon betonar att amerikansk diskrimineringslagstiftning ska tillämpas utan hänsyn till hudfärg.

– Förbudet mot rasbaserad diskriminering i arbetslivet är färgblint och kräver att EEOC skyddar anställda av alla raser från olagliga arbetsmetoder. Tack vare president Trumps åtagande att upprätthålla landets medborgarrättslagar har EEOC förnyat sitt fokus på en likvärdig tillämpning av lagen, säger hon.

EEOC är den enda federala myndighet som har rätt att utreda och driva mål mot privata arbetsgivare för brott mot USA:s diskrimineringslagstiftning.