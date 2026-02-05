Livstid för Ukrainadåre som försökte mörda Trump

Ryan Routh, 59, har dömts till livstids fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning, samt ytterligare sju års fängelse för vapenbrott.

Domen meddelades på onsdagen i federal domstol i Florida och gäller mordförsöket på dåvarande presidentkandidaten Donald Trump.

Routh fälldes i september förra året på fem federala åtalspunkter, bland annat försök att mörda en större presidentkandidat, angrepp mot federal tjänsteman och flera grova vapenbrott.

Attentatsförsöket ägde rum den 15 september 2024, när Trump spelade golf på sin anläggning i West Palm Beach. En agent från Secret Service upptäckte Routh i buskage nära golfbanan innan Trump kom inom synhåll. När Routh riktade sitt gevär mot agenten öppnade denne eld, vilket fick Routh att tappa vapnet och fly.

Under rättegången beskrev agenten attentatet som ett bakhåll.

Inför mordförsöket på Trump hade Routh i sociala medier uttryckt starkt stöd för Ukraina och donerat pengar till demokratiska kandidater.

”JAG ÄR VILLIG ATT FLYGA TILL KRAKOW OCH GÅ TILL UKRAINAS GRÄNS FÖR ATT VARA FRIVILLIG OCH KÄMPA OCH DÖ... Kan jag vara föredömet? Vi måste vinna”, skrev han i ett X-inlägg i mars 2022.

Han försökte även värva afghanska soldater till Ukrainakriget genom att uppmana dem att skicka sina pass för att delta i Ukrainas armé.

I samband med domslutet höll Routh ett längre anförande där han bland annat beskrev sig själv som en god människa och talade om sitt engagemang i Ukraina. Domaren Aileen Cannon avbröt honom.

– Din plan att döda var avsiktlig och ond. Du är inte en fredlig man. Du är inte en god man, sade Cannon i rättssalen.

Åklagarsidan hade yrkat på livstids fängelse och betonade hotet mot det demokratiska systemet.

– Amerikansk demokrati fungerar inte när individer tar lagen i egna händer för att undanröja kandidater. Det var precis vad den här personen försökte göra, sade chefsåklagaren John Shipley.

Rouths försvarare hävdade att han i det avgörande ögonblicket avstod från att avfyra skott.

– I sanningens ögonblick valde han att inte trycka av, sade advokaten Martin Roth.

Domaren avfärdade resonemanget och pekade på Rouths brottshistorik och det omfattande förberedelsearbetet inför attentatet. Enligt åklagaren hade Routh planerat dådet i flera veckor.

Rouths livstidsstraff gäller mordförsöket. De övriga straffen löper parallellt, utom sju år för ett av vapenbrotten som läggs ovanpå.