Johan Forssell.

Tidöregeringens FN-initiativ för att utvisa flyktingar som våldtar

Publicerad 5 februari 2026 kl 13.54

Inrikes. Regeringen vill ändra hur internationella flyktingregler används, så att grova sexualbrott alltid ska kunna leda till utvisning. Man uppger sig nu ta initiativ till att frågan förs upp på FN-nivå.
– Vi tänker stå på brottsoffrens sida. Då kan inte föråldrade konventioner stå i vägen, säger migrationsminister Johan Forssell (M).

Så sent som i våras vägrade Tidöregeringen att ställa upp på ett dansk-italienskt EU-initiativ för att se över internationella konventioner i syfte att kunna utvisa fler våldtäktsdömda invandrare.

"Vi vill använda vårt demokratiska mandat för att lansera en ny och öppensinnad diskussion om tolkningen av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna", stod det i brevet, som skrevs under av nio medlemsländer.

Den svenska regeringen valde däremot att inte underteckna brevet.

Men efter höstens globala uppmärksamhet kring våldtäkten på Meya i Skellefteå har tongångarna förändrats. Våldtäktsmannen Mohamed, som klassats som "flykting", slapp utvisning med hänvisning till att våldtäkten inte var tillräckligt grov och att den inte pågick tillräckligt länge.

Regeringen uppger nu för TV4 Nyheterna att man tar initiativ i FN:s flyktingorgan UNHCR för att påverka hur flyktingkonventionen tolkas vid brottslighet. Syftet är att våldtäktsmän ska kunna utvisas.

Migrationsminister Johan Forssell säger att regeringen vill sätta brottsoffrens intressen först och ifrågasätter hur gamla regelverk används i dag.

– Vi tänker stå på brottsoffrens sida. Då kan inte föråldrade konventioner stå i vägen, säger han till TV4.

Regeringen vill att våldtäkt och andra allvarliga sexualbrott alltid ska väga tungt när frågan om utvisning avgörs, även för personer med flyktingstatus.

– Våldtäktsmän ska kunna utvisas. Det är inte konstigare än så, säger Forssell.

Sverige är enligt regeringen först ut med att driva frågan på FN-nivå, men ambitionen är att samla stöd från andra länder, särskilt inom EU och Norden. Arbetet väntas bli långdraget, men regeringen hoppas på framsteg redan under året.

Forssell avvisar kritiken om att FN-initiativet mest är symboliskt.

– Det här är ett arbete som inte har rörts på väldigt länge, säger han till TV4.

