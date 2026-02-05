© Polisen, FT BILD
 

Polisen: Katja Nyberg inte välkommen tillbaka

Publicerad 5 februari 2026 kl 08.38

Inrikes. Riksdagskvinnan Katja Nyberg (tidigare SD) riskerar att förlora sitt jobb inom Polismyndigheten, som inte vill ha kvar henne efter misstankarna gällande rattfylleri och ringa narkotikabrott.

Dela artikeln

Polismyndigheten har inlett ett personalärende Katja Nyberg och vill att hon "ska skiljas från sin anställning", rapporterar Dagens Nyheter.

Frågan avgörs av polisens personalansvarsnämnd.

Katja Nyberg har haft en tjänst vid polisens nationella operativa avdelning, Noa, men varit tjänstledig under sin tid i riksdagen. Enligt myndigheten har händelser utanför arbetet ändå betydelse för hennes fortsatta anställning.

Under mellandagarna stoppades Nyberg i trafiken. Hon misstänktes då för att ha kört bil påverkad av alkohol, och ett snabbtest gav också utslag som tydde på narkotikapåverkan. Hon har själv förnekat att hon gjort sig skyldig till brott.

Det är ännu oklart hur rättsprocessen slutar. Åklagare har inte fattat beslut om åtal ska väckas.

Polismyndigheten har enligt DN gjort bedömningen att misstankarna är så allvarliga att de kan utgöra grund för uppsägning, oavsett utgången i domstol.

Katja Nyberg har lämnat Sverigedemokraterna men sitter kvar i riksdagen som politisk vilde.

I dessa 15 kommuner är svenskar redan i minoritet

Nya interaktiv karta visar snabba trenden. Även stora delar av Stockholm domineras nu av personer med utländsk bakgrund.0 Plus

Hyllade HBTQ-profiler höll sina "söner" som sexslavar – får 100 års fängelse

"I kväll ska jag knulla min son!" Bjöd ut pojkarna till andra homosexuella via Grindr.0 Plus

Stormade ut vid ordet "neger"

Kaotiskt vid diskussion om språkbruk i äldre litteratur. "Jag blir utsatt för rasism."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Toppdiplomaten Lisa Svensson ljög om Epstein – bodde i hans lägenhet

Svenska UD-höjdaren förekommer flitigt i nysläppta dokumenten. UD: "Vi tar uppgifterna på allvar."0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.