Polisen: Katja Nyberg inte välkommen tillbaka

Polismyndigheten har inlett ett personalärende Katja Nyberg och vill att hon "ska skiljas från sin anställning", rapporterar Dagens Nyheter.

Frågan avgörs av polisens personalansvarsnämnd.

Katja Nyberg har haft en tjänst vid polisens nationella operativa avdelning, Noa, men varit tjänstledig under sin tid i riksdagen. Enligt myndigheten har händelser utanför arbetet ändå betydelse för hennes fortsatta anställning.

Under mellandagarna stoppades Nyberg i trafiken. Hon misstänktes då för att ha kört bil påverkad av alkohol, och ett snabbtest gav också utslag som tydde på narkotikapåverkan. Hon har själv förnekat att hon gjort sig skyldig till brott.

Det är ännu oklart hur rättsprocessen slutar. Åklagare har inte fattat beslut om åtal ska väckas.

Polismyndigheten har enligt DN gjort bedömningen att misstankarna är så allvarliga att de kan utgöra grund för uppsägning, oavsett utgången i domstol.

Katja Nyberg har lämnat Sverigedemokraterna men sitter kvar i riksdagen som politisk vilde.