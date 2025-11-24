© President.gov.ua/Gage Skidmore
Paret Macron och Candace Owens.

Candace Owens: Macron har beordrat att jag ska avrättas

24 november 2025

Utrikes. Den amerikanska högerprofilen och konspirationsteoretikern Candace Owens hävdar nu att Frankrikes president Emmanuel Macron har godkänt att hon ska mördas. Påståendet kommer mitt under hennes pågående rättsstrid med presidentparet, efter att hon anklagat Brigitte Macron för att vara en man.

Candace Owens och makarna Macron är sedan tidigare indragna i en infekterad förtalsprocess.

Striden började efter podcastserien "Becoming Brigitte", där Owens påstod att Frankrikes första dam Brigitte Macron i själva verket är född man – och själv släkt med sin make Emmanuel Macron.

Hon hävdade även att presidenten själv ska ha varit involverad i ett CIA-program för att kontrollera folks hjärnor.

Familjen Macron svarade med att stämma henne och anklagade Owens för att sprida ”bisarrt" förtal och "långsökta fantasier".

Nu meddelar Candace Owens på X att hon blivit kontaktad av vad hon kallar ”en högt uppsatt anställd i den franska regeringen”. Enligt Owens ska denna person ha sagt att Macron redan betalat för att mörda både henne och den franske journalisten Xavier Poussard.

Owens återger den uppgivna informationen så här:

– Mer specifikt att klartecken gavs till en liten grupp inom National Gendarmerie Intervention Group. Jag får veta att det finns en israel i denna avrättningsgrupp och att planerna har formaliserats.

Hon fortsätter:

– Det här är på dödligt allvar. Frankrikes statschef vill tydligen att vi båda ska dö och har godkänt att professionella enheter ska genomföra detta.

I ytterligare ett inlägg uppger hon att hon informerat Vita huset och regeringen om den påstådda mordplanen, och förklarar att hon "är villig" att lägga fram bevis för komplotten – inklusive identiteten på lönnmördarna.

Xavier Poussard, tidigare redaktör för Faits et Documents, har länge spridit teorin att Brigitte Macron egentligen är brodern Jean-Michel Trogneux som ska ha bytt kön och tagit hennes identitet.

Kontroversen kring presidentfruns identitet uppstod 2021 när Amandine Roy och journalisten Natacha Rey hävdade att hon var född man. En fransk domstol gav Brigitte Macron rätt 2024, men domen upphävdes i juli 2025 av en appellationsdomstol.

