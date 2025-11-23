Micael Bydén gifter sig med älskarinnan

Redan som överbefälhavare startade Micael Bydén företaget Byden Ops AB där Linda Staaf, som tidigare var chef för underrättelseenheten på polisens nationella avdelning NOA, blev suppleant i styrelsen.
Han lämnade sedan posten som Sveriges mest HBTQ-inriktade ÖB genom tiderna och gick över på heltid till livet som entreprenör.
Affärsidén med bolaget är att paret ska försöka tjäna pengar på sina kontakter i egenskap av tidigare makthavare.
"I en vacker, intim ceremoni sa kärleksparet ja till varandra i Sälens fjällkyrka", skriver Expressen.
– Vi är lyckliga, säger Micael Bydén till kvällstidningen.