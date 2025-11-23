© FT BILD/ARKIV
 

Micael Bydén gifter sig med älskarinnan

Publicerad 23 november 2025 kl 11.53

Inrikes. Försvarsföretagarna Micael Bydén och Linda Staaf har gift sig utanför Högfjällshotellet i Sälen, rapporterar flera medier. En plats med stark symbolstatus inom den här miljön.

Dela artikeln

Redan som överbefälhavare startade Micael Bydén företaget Byden Ops AB där Linda Staaf, som tidigare var chef för underrättelseenheten på polisens nationella avdelning NOA, blev suppleant i styrelsen.

Han lämnade sedan posten som Sveriges mest HBTQ-inriktade ÖB genom tiderna och gick över på heltid till livet som entreprenör.

Affärsidén med bolaget är att paret ska försöka tjäna pengar på sina kontakter i egenskap av tidigare makthavare.

"I en vacker, intim ceremoni sa kärleksparet ja till varandra i Sälens fjällkyrka", skriver Expressen.

– Vi är lyckliga, säger Micael Bydén till kvällstidningen.

Anrika hotellet fick nya ägare – blev våldtäkts- och kidnappningsbas

Efter irakiska familjens köp av Skänninge stadshotell. Ägaren hyllades som lokalhjälte – åtalas nu för människorov, flickvåldtäkt, i lokalerna.0 Plus

Bianca Ingrosso prisade "könsmassage" – nu åtalas manlige släktingen för samma sak

Män åtalas när de betalar för tjänsten – men inte kvinnor. "Fick flera orgasmer, men det är inte sexuellt."0 Plus

Därför flyttar svenskar utomlands: "Sverige har blivit som Mordor"

Video: Kommer "aldrig i livet" flytta tillbaka. "För mycket våldtäkter, mord, knivhuggningar, halshuggningar, skjutningar, sprängningar, rån, allt."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Så ska Vita huset tvinga Tidöregeringen ta tag i massinvandringen

Instruerar ambassaden att granska hur svenskar byts ut och diskrimineras i sitt eget land. "Massinvandringen utgör ett existentiellt hot mot den västerländska civilisationen", enligt amerikanska UD.0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.