Elon Musk: Palme "förstörde Sverige"

Uttalandet kom som svar på ett utspel av högerjournalisten Christian Peterson. I sitt inlägg skriver Peterson att den tidigare statsministern Olof Palme genomförde ett avgörande skifte i svensk politik på 1970-talet.

"Mångkulturalismen skrevs in i den svenska grundlagen 1975 (Prop. 1975:26) under Olof Palme – utan folkomröstning, utan någon lång utredning. 50 år senare: massinvandring, rekordhögt skjutvapenvåld, parallellsamhällen, stora demografiska förändringar. En vändpunkt som ingen röstade för", skriver Christian Peterson.

Elon Musk besvarar Petersons inlägg genom att skriva: "Han förstörde Sverige." Musk lägger också upp en AI-sammanfattning av det ökända riksdagsbeslutet 1975.

He destroyed Sweden https://t.co/XJ3RKOvI5K — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2025

Den mångkulturella politiken infördes av riksdagen 1975 efter att Förintelseöverlevaren David Schwarz – i nära samarbete med familjen Bonnier och deras tidning Dagens Nyheter – sedan 60-talet drivit en intensiv kampanj för att förvandla Sverige till en mångkultur med tredje världen-befolkning. De hävdade att detta skulle "berika" vårt land, och politikerna lät sig snabbt övertalas.

50 år sedan i dag: De beslutade att Sverige skulle bli en mångkultur



De ansvariga är "fortfarande stolta" över kuppen – som krossade vårt land.



Han är doldisen som satte igång maskineriet. https://t.co/I9qWVl0xSu — Fria Tider (@friatider) May 14, 2025

Elon Musk har tidigare reagerat på brotts- och rättsfrågor i Sverige. Under hösten avslöjade Fria Tider att hovrätten valde att inte utvisa 16-åriga Meyas våldtäktsman eftersom hon inte blivit våldtagen tillräckligt länge. Musk kallade då beslutet "sinnessjukt" på X.