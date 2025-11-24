© Gage Skidmore/PD
Mångkultur och och massinvandring från tredje världen infördes i Sverige på initiativ av David Schwarz (längst till höger) och familjen Bonnier.

Elon Musk: Palme "förstörde Sverige"

Publicerad 24 november 2025 kl 09.43

Inrikes. Elon Musk, världens rikaste man, ger sig åter in i den svenska debatten om invandring och mångkultur. I en kommentar på X konstaterar han att Olof Palme "förstörde Sverige" genom att låta införa mångkulturalism år 1975.

Uttalandet kom som svar på ett utspel av högerjournalisten Christian Peterson. I sitt inlägg skriver Peterson att den tidigare statsministern Olof Palme genomförde ett avgörande skifte i svensk politik på 1970-talet.

"Mångkulturalismen skrevs in i den svenska grundlagen 1975 (Prop. 1975:26) under Olof Palme – utan folkomröstning, utan någon lång utredning. 50 år senare: massinvandring, rekordhögt skjutvapenvåld, parallellsamhällen, stora demografiska förändringar. En vändpunkt som ingen röstade för", skriver Christian Peterson.

Elon Musk besvarar Petersons inlägg genom att skriva: "Han förstörde Sverige." Musk lägger också upp en AI-sammanfattning av det ökända riksdagsbeslutet 1975.

Den mångkulturella politiken infördes av riksdagen 1975 efter att Förintelseöverlevaren David Schwarz – i nära samarbete med familjen Bonnier och deras tidning Dagens Nyheter – sedan 60-talet drivit en intensiv kampanj för att förvandla Sverige till en mångkultur med tredje världen-befolkning. De hävdade att detta skulle "berika" vårt land, och politikerna lät sig snabbt övertalas.

Elon Musk har tidigare reagerat på brotts- och rättsfrågor i Sverige. Under hösten avslöjade Fria Tider att hovrätten valde att inte utvisa 16-åriga Meyas våldtäktsman eftersom hon inte blivit våldtagen tillräckligt länge. Musk kallade då beslutet "sinnessjukt" på X.

SD vägrar avskaffa HMF-lagen – vill använda den mot antisemiter

Partistyrelsen vann striden – med en rösts marginal. "Med tanke på den ökande antisemitismen är det är ett stort misstag att ta bort lagen."0 

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

