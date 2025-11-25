Svenskarna i Epstein-härvan: Toppfeministen, SVT-kvinnan och 15-åringen

Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.

Köp Fria Tider Plus: 1 krona per dag

Anrika hotellet fick nya ägare – blev våldtäkts- och kidnappningsbas

Efter irakiska familjens köp av Skänninge stadshotell. Ägaren hyllades som lokalhjälte – åtalas nu för människorov, flickvåldtäkt, i lokalerna.0 Plus

Bianca Ingrosso prisade "könsmassage" – nu åtalas manlige släktingen för samma sak

Män åtalas när de betalar för tjänsten – men inte kvinnor. "Fick flera orgasmer, men det är inte sexuellt."0 Plus

Därför flyttar svenskar utomlands: "Sverige har blivit som Mordor"

Video: Kommer "aldrig i livet" flytta tillbaka. "För mycket våldtäkter, mord, knivhuggningar, halshuggningar, skjutningar, sprängningar, rån, allt."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Norsk mjölkjätte stoppar Bovaer – efter larm om att korna blir sjuka och dör

Klimatmedlet skulle få djuren att fisa mindre. Allt fler rapporter om skadliga effekter fick Norske Melkeråvare att backa.0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.