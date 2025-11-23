Hela Trumps fredsplan för Ukraina – punkt för punkt

Här följer nu hela planen så som den återgivits av Axios, i svensk översättning:
- Ukrainas suveränitet ska bekräftas.
- Ett omfattande icke-angreppsavtal ska slutas mellan Ryssland, Ukraina och Europa. Alla oklarheter från de senaste 30 åren ska anses vara lösta.
- Det förväntas att Ryssland inte invaderar grannländer och att NATO inte expanderar ytterligare.
- En dialog ska föras mellan Ryssland och NATO, med USA som medlare, för att lösa alla säkerhetsfrågor och skapa förutsättningar för avspänning för att säkerställa global säkerhet och öka möjligheterna till samarbete och framtida ekonomisk utveckling.
- Ukraina ska få tillförlitliga säkerhetsgarantier.
- Ukrainas väpnade styrkor ska begränsas till 600 000 personer.
- Ukraina går med på att skriva in i sin konstitution att landet inte kommer att ansluta sig till NATO, och NATO går med på att införa en bestämmelse i sina stadgar om att Ukraina inte kommer att tas in i framtiden.
- NATO går med på att inte stationera trupper i Ukraina.
- Europeiska stridsflyg ska baseras i Polen.
- Den amerikanska garantin:
- USA ska få kompensation för garantin.
- Om Ukraina invaderar Ryssland förlorar landet garantin.
- Om Ryssland invaderar Ukraina ska — utöver ett avgörande koordinerat militärt svar — alla globala sanktioner återinföras, erkännandet av den nya territoriella ordningen och alla andra fördelar i avtalet tas tillbaka.
- Om Ukraina avfyrar en missil mot Moskva eller Sankt Petersburg utan orsak ska säkerhetsgarantin ogiltigförklaras.
- Ukraina ska vara berättigat till EU-medlemskap och få kortvarig förmånlig tillgång till den europeiska marknaden medan frågan behandlas.
- Ett kraftfullt globalt paket för att återuppbygga Ukraina ska genomföras, inklusive men inte begränsat till:
- Skapandet av en Ukrainas utvecklingsfond för investeringar i snabbväxande sektorer som teknologi, datacenter och artificiell intelligens.
- USA ska samarbeta med Ukraina för att tillsammans återuppbygga, utveckla, modernisera och driva Ukrainas gasinfrastruktur, inklusive ledningar och lager.
- Gemensamma insatser för att rehabilitera krigsdrabbade områden för återställning, återuppbyggnad och modernisering av städer och bostadsområden.
- Infrastrukturutveckling.
- Utvinning av mineraler och naturresurser.
- Världsbanken ska ta fram ett särskilt finansieringspaket för att påskynda dessa insatser.
- Ryssland ska återintegreras i den globala ekonomin:
- Avskaffandet av sanktioner ska diskuteras och godkännas stegvis och från fall till fall.
- USA ska ingå ett långsiktigt avtal om ekonomiskt samarbete för ömsesidig utveckling inom energi, naturresurser, infrastruktur, artificiell intelligens, datacenter, projekt för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Arktis samt andra gemensamma företagsmöjligheter.
- Ryssland ska bjudas in att återgå till G8.
- Frysta ryska tillgångar ska användas på följande sätt:
- 100 miljarder dollar i frysta ryska tillgångar ska investeras i USA-ledda återuppbyggnads- och investeringsinsatser i Ukraina.
- USA ska få 50 procent av vinsterna från denna satsning. Europa ska tillföra ytterligare 100 miljarder dollar för att öka investeringarna i Ukrainas återuppbyggnad. Frysta europeiska tillgångar ska låsas upp. De återstående frysta ryska medlen ska investeras i ett separat amerikansk-ryskt investeringsupplägg som ska genomföra gemensamma projekt inom särskilda områden. Denna fond ska främja relationer och öka gemensamma intressen för att skapa ett starkt incitament att undvika en återgång till konflikt.
- En gemensam amerikansk-rysk arbetsgrupp för säkerhetsfrågor ska etableras för att främja och säkerställa efterlevnaden av alla bestämmelser i detta avtal.
- Ryssland ska lagfästa sin politik om icke-aggression mot Europa och Ukraina.
- USA och Ryssland ska komma överens om att förlänga giltigheten för fördrag om icke-spridning och kontroll av kärnvapen, inklusive START I-avtalet.
- Ukraina går med på att vara en icke-kärnvapenstat i enlighet med fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT).
- Kärnkraftverket i Zaporizjzja ska tas i drift under IAEA:s övervakning, och den producerade elen ska delas lika mellan Ryssland och Ukraina — 50/50.
- Båda länderna åtar sig att genomföra utbildningsprogram i skolor och samhälle för att främja förståelse och tolerans mellan olika kulturer och eliminera rasism och fördomar:
- Ukraina ska anta EU:s regler om religiös tolerans och skydd för språkliga minoriteter.
- Båda länderna ska gå med på att avskaffa alla diskriminerande åtgärder och garantera rättigheter för ukrainska och ryska medier och utbildning.
- All nazistisk ideologi och verksamhet måste avvisas och förbjudas.
- Territorier:
- Krim, Luhansk och Donetsk ska erkännas som de facto ryska, inklusive av USA.
- Cherson och Zaporizjzja ska ”frysas” längs kontaktlinjen, vilket innebär de facto-erkännande längs denna linje.
- Ryssland ska avstå andra överenskomna territorier som landet kontrollerar utanför de fem regionerna.
- Ukrainska styrkor ska dra sig tillbaka från den del av Donetsk oblast som de för närvarande kontrollerar, och denna zon ska betraktas som en neutral demilitariserad buffertzon, internationellt erkänd som rysk federationsterritorium. Ryska styrkor ska inte gå in i denna demilitariserade zon.
- Efter att ha enats om framtida territoriella arrangemang åtar sig både Ryska federationen och Ukraina att inte ändra dessa arrangemang med våld. Eventuella säkerhetsgarantier gäller inte om detta åtagande bryts.
- Ryssland ska inte hindra Ukraina från att använda Dnepr för kommersiell verksamhet, och avtal ska nås om fri transport av spannmål över Svarta havet.
- En humanitär kommitté ska inrättas för att lösa kvarstående frågor:
- Alla kvarvarande fångar och kroppar ska utväxlas enligt principen alla-för-alla.
- Alla civila frihetsberövade och gisslan ska återföras, inklusive barn.
- Ett program för familjeåterförening ska genomföras.
- Åtgärder ska vidtas för att lindra lidandet hos konfliktens offer.
- Ukraina ska hålla val inom 100 dagar.
- Alla parter i konflikten ska få full amnesti för sina handlingar under kriget och gå med på att inte framställa några krav eller betrakta några klagomål i framtiden.
- Detta avtal ska vara juridiskt bindande. Dess genomförande ska övervakas och garanteras av Fredsrådet, lett av president Donald J. Trump. Sanktioner ska införas vid överträdelser.
- När alla parter godkänner detta memorandum träder eldupphör i kraft omedelbart efter att båda sidor dragit sig tillbaka till överenskomna positioner för att påbörja genomförandet av avtalet.