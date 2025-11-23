Hela Trumps fredsplan för Ukraina – punkt för punkt

Publicerad 23 november 2025 kl 14.17

Utrikes. Det har nu gått några dagar sedan USA:s utkast till fredsplan för Ukraina presenterades för president Volodymyr Zelenskyj. Trots att flera av punkterna innebär långtgående eftergifter från ukrainsk sida – däribland mer förlorad mark i öst, ett permanent stopp för NATO-medlemskap och en kraftig begränsning av Ukrainas militär – har Zelenskyj inte avfärdat initiativet.