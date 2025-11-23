Swedbank öppnade konto åt IS-finansiär

Shanab skrev på bankpappren den sista juli. Kort därefter användes kontot bland annat för köp av elektroniska visum och för att föra över pengar till kryptoplattformar som Binance och Coinbase, innan dessa skickades vidare till mottagare kopplade till IS.

Formellt var han då inte delgiven misstanke. Däremot hade hans vän Zaker Mohsini gripits på Arlanda månaden innan, efter ännu ett försök att lämna landet för att ansluta sig till IS i Somalia.

Utredningen pekar också på att Shanab tidigare frihetsberövats både i Somalia och Etiopien, där myndigheter misstänkte att han var på väg att ta sig till IS-kontrollerade områden. Efter att ha deporterats tillbaka till Sverige kunde han ändå registrera bankkonto och fortsätta sina försök att resa och föra över pengar.

Flera banker förekommer i Säpos material, däribland Nordea, Länsförsäkringar bank och Revolut. Swedbank nämns särskilt eftersom ett av dess konton användes i de praktiska förberedelserna inför resor mot Somalia.

Samtidigt har banken tidigare stängt konton för personer med kontroversiella politiska åsikter, ofta med hänvisning till ”bristande kundkännedom” eller risk för penningtvätt.

Swedbank avstår från att kommentera fallet.

"Med hänvisning till banksekretessen kan jag inte bekräfta eller dementera någon nuvarande eller tidigare kundrelation", skriver presschefen Hannes Mård i ett mejl.