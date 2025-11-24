Så ska Vita huset tvinga Tidöregeringen ta tag i massinvandringen

I en serie inlägg på X skriver amerikanska UD att massinvandringen "utgör ett existentiellt hot mot den västerländska civilisationen och undergräver stabiliteten hos viktiga amerikanska allierade".

Ambassaderna har därför fått i uppdrag att "rapportera om massmigrationens konsekvenser för mänskliga rättigheter och allmän säkerhet".

Departementet förklarar att "massmigration är en fråga om mänskliga rättigheter", och att västländer har drabbats av "brottsvågor, terrorattacker, sexuella övergrepp och fördrivna lokalsamhällen". Amerikanska tjänstemän ska därför, enligt direktivet, "uppmana regeringar att agera modigt och försvara medborgarna mot hoten som massmigrationen innebär".

USA aviserar också att man kommer att granska länder där medborgare bestraffas för att ha kritiserat fortsatt massinvandring. Enligt utrikesdepartementet ska amerikanska tjänstemän "rapportera om regler som straffar medborgare som motsätter sig fortsatt massmigration, och dokumentera brott och övergrepp mot mänskliga rättigheter som begåtts av personer med migrationsbakgrund".

Pekar ut Sverige

Flera av inläggen lyfter specifika fall i Europa. För Sveriges del pekar amerikanska UD ut Fria Tiders avslöjande att Mohamed som våldtog 16-åriga Meya i Skellefteå slapp utvisning eftersom våldtäkten inte pågick tillräckligt länge.

In Sweden, an Eritrean migrant convicted of raping a 16-year-old girl was allowed to remain in the country after a judge ruled that the incident was not an “exceptionally serious crime” and did not warrant deportation. — Department of State (@StateDept) November 21, 2025

I Storbritannien lyfter man fram de stora skandalerna i Rotherham, Oxford och Newcastle, där tusentals flickor utsattes för långvariga sexuella övergrepp av pakistanska så kallade grooming-gäng. Amerikanska UD skriver att flickorna "lämnades att uthärda obeskrivliga övergrepp i åratal innan myndigheterna ingrep".

I Tyskland nämns gruppvåldtäkten på en 15-årig flicka där nio män dömdes, flera av dem invandrare. Utrikesdepartementet pekar på att en tysk kvinna som förolämpade en av våldtäktsmännen på nätet fick ett strängare straff än flera av förövarna själva.

Ambassaderna ska leta efter särbehandling

Amerikanska tjänstemän ska nu "granska regler i västländer som ger mildare behandling av brott kopplade till migration eller som skapar parallella system där migranter gynnas på medborgarnas bekostnad".

Direktivet innebär alltså att USA:s ambassad i Stockholm ska analysera hur svenska domstolar hanterar våldtäkter och annan grov brottslighet där gärningsmannen har invandrarbakgrund – samt hur staten bemöter svenskar som uttrycker kritik mot invandringspolitiken.

Instruktionen kopplas till ett uppmärksammat tal som USA:s vicepresident JD Vance höll på säkerhetskonferensen i München tidigare i år. Där sade han att massinvandringen är den mest akuta frågan som västvärlden står inför och frågade publiken hur många fler tragedier som måste ske innan länderna ändrar kurs.

Det nya direktivet framstår nu som ett försök att omsätta den linjen i praktiken.

"Står redo att hjälpa allierade"

Trots sin konfrontativa ton försäkrar amerikanska UD att man inte vill underminera europeiska länders självständighet. Man skriver att USA "stödjer våra allierades suveränitet" och uppmanar regeringar att ta medborgarnas oro över massinvandringen på största allvar.

USA meddelar också att man "står redo att hjälpa våra allierade att lösa den globala massmigrationskrisen".

Men budskapet är tydligt: Washington vill se en hårdare politik. Och Tidöregeringen, som inte ens lyckats minska invandringen på tre år trots löftet om ett "paradigmskifte", står nu formellt under lupp – direkt från Vita huset.