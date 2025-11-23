Sverigedemokrater kränkta av komikerns bröstskämt

Sverigedemokraternas landsdagar i Örebro ledde till en dramatisk lördagskväll när komikern Viktor Klemmings middagsshow väckte starka reaktioner och fick flera deltagare att lämna lokalen.

Under festkvällen ska han ha gjort uppehåll i de väntade pedofilskämten om Centerpartiet och istället skojat om Ungsvenskarnas ordförande Denice Westerbergs stora bröst, vilket inte gick hem hos alla.

– Flera kände att det här inte var värdigt, säger en person på middagen till Expressen.

Ett tiotal personer ska ha lämnat lokalen efter det skämtet.

Westerberg säger själv till Expressen att hon inte hade några problem med skämtet.

Ett annat skämt ska ha jämfört Jimmie Åkessons och Adolf Hitlers pungkulor. Enligt flera personer började många i lokalen vrida på sig.

Samtidigt var det många som uppskattade showen, enligt Expressen.