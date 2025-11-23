© FT BILD/ARKIV
Skämtet om Denice Westerbergs bröst fick deltagare att lämna, enligt Expressen. Själv försvarar hon dock komikern efter händelsen.

Sverigedemokrater kränkta av komikerns bröstskämt

Publicerad 23 november 2025 kl 13.45

Inrikes. Komikern Viktor Klemmings uppträdande på en festkväll under SD:s landsdagar i Örebro väckte blandade känslor. När han började skoja om Ungsvenskarnas ordförande Denice Westerbergs bröst och Jimmie Åkessons pungkolor fick flera nog och lämnade, skriver Expressen.

Dela artikeln

Sverigedemokraternas landsdagar i Örebro ledde till en dramatisk lördagskväll när komikern Viktor Klemmings middagsshow väckte starka reaktioner och fick flera deltagare att lämna lokalen.

Under festkvällen ska han ha gjort uppehåll i de väntade pedofilskämten om Centerpartiet och istället skojat om Ungsvenskarnas ordförande Denice Westerbergs stora bröst, vilket inte gick hem hos alla.

– Flera kände att det här inte var värdigt, säger en person på middagen till Expressen.

Ett tiotal personer ska ha lämnat lokalen efter det skämtet.

Westerberg säger själv till Expressen att hon inte hade några problem med skämtet.

Ett annat skämt ska ha jämfört Jimmie Åkessons och Adolf Hitlers pungkulor. Enligt flera personer började många i lokalen vrida på sig.

Samtidigt var det många som uppskattade showen, enligt Expressen.

Anrika hotellet fick nya ägare – blev våldtäkts- och kidnappningsbas

Efter irakiska familjens köp av Skänninge stadshotell. Ägaren hyllades som lokalhjälte – åtalas nu för människorov, flickvåldtäkt, i lokalerna.0 Plus

Bianca Ingrosso prisade "könsmassage" – nu åtalas manlige släktingen för samma sak

Män åtalas när de betalar för tjänsten – men inte kvinnor. "Fick flera orgasmer, men det är inte sexuellt."0 Plus

Därför flyttar svenskar utomlands: "Sverige har blivit som Mordor"

Video: Kommer "aldrig i livet" flytta tillbaka. "För mycket våldtäkter, mord, knivhuggningar, halshuggningar, skjutningar, sprängningar, rån, allt."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Så ska Vita huset tvinga Tidöregeringen ta tag i massinvandringen

Instruerar ambassaden att granska hur svenskar byts ut och diskrimineras i sitt eget land. "Massinvandringen utgör ett existentiellt hot mot den västerländska civilisationen", enligt amerikanska UD.0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.