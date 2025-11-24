© SVT/Skärmavbild
 

Här visar SVT:s Agenda fejkad AI-film om ICE

Publicerad 24 november 2025 kl 08.02

Media. SVT:s flaggskepp Agenda spelade upp ett AI-genererat videoklipp som om det vore verkliga bilder från USA. I klippet, som visade en polisman som skällde ut federala ICE-agenter, var ordet "Police" felstavat till "Poice" på en skyddsväst.

För bara drygt en vecka sedan avslöjades att SVT hade fulklippt Donald Trumps ta vid Kapitolium. Nu tvingas den statliga jätten medge att man visat ännu en manipulerad film kopplad till Trump.

Det var under söndagens Agenda-sändning som inslaget om "motsättningar i USA vid utvisning av papperslösa" sändes. "Papperslösa" betyder illegala invandrare.

Inslaget hade rubriken "Motstånd mot massdeportation" och reportern beskrev hur "liknande scener har utspelat sig i flera större demokratstyrda städer, som Los Angeles, Chicago och senast här i Charlotte i North Carolina".

Vid det laget visades det AI-genererade klippet, som enligt SVT "visade vad som såg ut att vara en lokalpolis från New York som skäller ut en ICE-agent i stadsmiljö".

I videon står en man som presenteras som lokal polis och skriker åt en ICE-agent:

– Nej, det ni gör är olagligt. Ni får inte gripa personer på gatan i min stad. Ni bryter mot lagen!

Bakom "lokalpolisen" syns samtidigt en väst där "Police" alltså är felstavat "Poice", något som pekas ut som ett uppenbart kännetecken på att klippet är AI-genererat.

SVT medgav själva det inträffade under natten till måndagen.

"AI-klippet, som var en del av inslaget, visade vad som såg ut att vara en lokalpolis från New York som skäller ut en ICE-agent i stadsmiljö", skriver SVT Nyheter på sin hemsida.

Agendas ansvarige utgivare Michael Kucera säger att klippet aldrig borde ha sänts och att SVT nu ska se över sina "rutiner".

– Det är olyckligt att vi av misstag publicerat ett AI-genererat klipp. Publiken ska alltid kunna lita på att bilder i Agenda är autentiska. Vi ser nu över våra rutiner för att liknande fel inte ska ske i framtiden, säger Kucera, till SVT.

Sändningen har nu tillfälligt tagits bort från SVT Play. En ny version utan det AI-genererade inslaget ska, enligt SVT, publiceras "så snart som möjligt", med en rättelse i text.

