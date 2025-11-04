Dick Cheney död

Cheney var vicepresident under George W. Bush 2001–2009 och spelade en avgörande roll i beslutet att invadera Irak 2003. Kriget motiverades med påståenden om massförstörelsevapen som aldrig hittades.

Som en av arkitekterna bakom ”kriget mot terrorn” drev Cheney på för tortyrförhör, massiv övervakning och hemliga fängelser. Kritiker menar att hans politik orsakade hundratusentals döda och bidrog till kaos i hela Mellanöstern.

Den tidigare vicepresidenten var en central gestalt inom den neokonservativa rörelsen, som förespråkade amerikansk världshegemoni genom militär makt. För sina anhängare var han en realist som försvarade USA:s säkerhet – för sina motståndare en kall cyniker som förde världen in i ett nytt permanent krigstillstånd.

Dick Cheney blev 84 år.