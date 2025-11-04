Spräckte skallen på 60-åring – nu blir det rättsliga följder för duo som terroriserar Helsingborg

Under flera månader har Arber Bullaku, 39, och Damon Moayed-Mohseni, 28, synts i videor där de vandaliserar, trakasserar och stör ordningen i centrala Helsingborg.

Filmerna har spridits på Tiktok och Youtube, där den yngre mannen hållit i kameran medan den äldre stått för våldet.

I en uppmärksammad händelse slog Bullaku sönder en bussdörr inför skräckslagna passagerare, medan Moayed-Mohseni filmade. Han har också hällt sprit över en Ferrari på Slottshöjden och krossat en ruta på Telegrafen.

Tingsrätten dömer nu Bullaku till ett år och nio månaders fängelse för grov misshandel, olovlig körning, tillgrepp av fortskaffningsmedel och två fall av skadegörelse. Eftersom han har fått svenskt medborgarskap kan han inte utvisas med nuvarande lagstiftning.

Offret för den grova misshandeln var en svensk man som sade ifrån när Arber Bullaku betedde sig illa vid nattluckan på en bensinstation, Circle K på Garnisonsgatan.

En kraftigt berusad Bullaku anlände till platsen den 16 september "i en fruktansvärd hastighet" med sin vita skåpbil och körde nästan på en kvinna, enligt mannen.

– Det är tur att man inte har något körkort, sluddrade Bullaku när han klev ur bilen.

Detta provocerade ett vittne till händelsen, en svensk man i 60-årsåldern, till att skälla ut Bullaku. Ett bråk uppstod och Arber Bullaku spräckte mannens skalle så att blod rann ner i hans ögon och han blev förblindad. De hamnade på marken och Bullaku höll tag i hans skägg och drog bort stora tussar.

Mannen kände hur Bullaku sedan fortsatte att knäa och slå honom medan han låg ned.

– Jag tänkte att nu dör jag, berättar mannen i förhör.

Damon Moayed-Mohseni åtalas för hets mot folkgrupp.

Domstolen konstaterar att våldet var grovt och riktades mot en man som låg på marken och hade svårt att försvara sig.

Bullaku ska förutom fängelsestraffet betala nästan 90.000 kronor i skadestånd, varav drygt 53.000 till den misshandlade mannen.

Han frias dock för att ha hällt sprit på sportbilen.

Åtalas för hets mot folkgrupp

Den yngre av de två, Damon Moayed-Mohseni, står själv åtalad för sex fall av hets mot folkgrupp – efter att ha polisanmälts av Näthatsgranskaren och privatpersoner.

Åklagaren menar att han på sina öppna sociala mediekonton publicerat filmer där han ifrågasätter Förintelsen och uttrycker sig nedsättande om judar.

Hets mot folkgrupp-lagen utvidgades förra året av samtliga riksdagspartier så att det numera även är förbjudet att förneka eller "förringa" Förintelsen.

Moayed-Mohseni medger att han publicerat filmerna men bestrider att de utgör hets mot folkgrupp.

Utöver åtalet för hets mot folkgrupp står 28-åringen också åtalad för penningtvättsbrott. Vid ett bilköp ska han ha låtit sitt konto användas för att ta emot 25.000 kronor som sedan skickats vidare till en tredje person – pengar som enligt åklagaren kommer från brottslig verksamhet.

De tidigare vännerna har dessutom hamnat i konflikt. Bullaku har hotat Moayed-Mohseni vid två tillfällen och döms även för olaga hot mot sin yngre kumpan. För det ska han betala 8.000 kronor i skadestånd.