Tidöförslaget: Polisen ska skapa och sprida AI-barnporr

Publicerad 3 november 2025 kl 18.18

Lag & Rätt. Tidöregeringen vill ge polisen möjlighet att skapa och använda AI-genererad barnporr som brottsprovokation för att stoppa och lagföra förövare, enligt uppgifter till TV4 Nyheterna. Förslaget hyllas av Dumpen.

Metoden ska användas i förundersökningar om grova sexualbrott mot barn och grovt barnpornografibrott.

Förslaget går ut på att polisen får ta till särskilda brottsprovokationer, som att framställa och dela fiktiva barnpornografiska bilder, för att uppfylla inträdeskrav i slutna miljöer på nätet.

– Jag ser på det som väldigt positivt, säger Sara Nilsson, ansvarig utgivare på pedofiljägarsajten Dumpen, till TV4 Nyheterna.

Hon menar att åtgärden behövs för att komma åt förövare i praktiken.

– Jag ser på det som väldigt positivt. Jag kan förstå om man bli upprörd över förslaget om man inte varit inne i sammanhanget. Men har man suttit så många timmar i de här grupperna som vi har gjort, så förstår man att det är nödvändigt, säger Sara Nilsson.

Dumpen har också drivit frågan om att det under vissa omständigheter ska gå att lagföra personer för otjänligt försök till brott, till exempel när polisen avbryter en chatt mellan ett barn och en misstänkt. Ny lagstiftning om detta träder i kraft den 1 april och 1 juli nästa år.

Sverigedemokraterna marknadsför förslaget på sociala medier under parollen: "Nu gör vi det enklare för polisen att fånga pedofiler!"

