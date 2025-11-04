Jehovas vittnen nekas bidrag – utesluter homosexuella

Jehovas vittnen ansökte i mars om att bli berättigade till statsbidrag enligt den nya lagen om stöd till trossamfund. SST slår i sitt beslut den 24 oktober fast att samfundet visserligen uppfyller de formella kraven på medlemsantal och verksamhet, men inte de "demokrativillkor" som krävs för bidrag.

I ansökan uppgav Jehovas vittnen att personer kan uteslutas eller nekas medlemskap om de väljer en livspartner som inte är medlem, tillhör en annan religion – eller är av samma kön.

SST bedömer att detta innebär diskriminering på grund av sexuell läggning och därmed bryter mot lagens krav på respekt för "alla människors lika värde". I förarbetena till lagen anges uttryckligen att uteslutning på grund av val av livspartner är ett agerande som ska leda till avslag på statsbidrag.

Myndigheten hänvisar också till Jehovas vittnens egna dokument, bland annat texten ”Hur kan man hjälpa ett barn som liknar ’den förlorade sonen’?”, där medlemmar uppmanas att undvika kontakt med personer som uteslutits eller lämnat samfundet.

SST anser att sådana uppmaningar utgör otillbörliga påtryckningar som kan leda till social isolering – särskilt för barn – och därmed strider mot demokrativillkoret.

Jehovas vittnen fick flera gånger möjlighet att förklara sina ståndpunkter men valde att inte svara på myndighetens frågor.

Efter att samfundet dessutom anmält jäv mot SST och begärt att regeringen skulle flytta ärendet till en annan myndighet, beslutade regeringen i augusti att SST ändå skulle fortsätta handläggningen.

Myndigheten konstaterar i sitt beslut att Jehovas vittnen inte visat att deras verksamhet uppfyller 5 § i lagen om statsbidrag till trossamfund och avslår därför ansökan.

Beslutet är undertecknat av generaldirektör Isak Reichel och kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.