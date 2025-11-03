Norsk hushållsrobot kan tömma disken och ta ut soporna

Publicerad 3 november 2025 kl 16.38

Pryl & Teknik. Norsk-amerikanska 1X öppnar nu för förbokning av hemroboten Neo – som ska klara vardagssysslor som att tömma diskmaskinen, vattna blommor och bära ut sopor. Prislappen landar kring 130.000 kronor och de första enheterna väntas till USA under 2026.

Neo presenteras som en människolik robot för hemmet. I tillverkaren 1X:s filmer rör den sig mellan rummen, plockar ur diskmaskinen och fyller på med tvätt.

Men de svårare momenten är ännu inte helt självkörande. Enligt AI-experten Anders Bæk kräver systemet mänsklig fjärrstyrning i vissa lägen.

– Säger du åt den att tömma diskmaskinen så svarar den att det kan den göra, men man får vänta i två timmar eftersom en mänsklig operatör måste fjärrstyra den, säger Anders Bæk i P1 Morgen.

Bæk understryker att köpare måste acceptera att en extern operatör tillfälligt kan se in i hemmet när roboten behöver hjälp.

– 1X är mycket ärliga med detta och säger att det är en tidig betaversion, och om man köper den ska man vara inställd på att acceptera att det faktiskt är en annan människa som får gå runt och flytta på saker i ens hem, säger Anders Bæk.

Själv tänker han avvakta innan han slår till.

– Generellt gillar jag att vara först med ny teknik, men jag får medge att jag väntar ett par år, säger Anders Bæk.

Säkerhetshänsyn har begränsat kapaciteten. Neo ska inte kunna greppa tunga, mycket vassa eller mycket heta föremål. Syftet är att minimera risken för skador i hemmet, uppger Bæk.

– På så sätt hoppas de undvika att roboten kan skada sin ägare. Det är i alla fall deras mål, säger Anders Bæk i P1 Morgen..

1X uppger att Neo på sikt ska lära sig fler uppgifter själv, medan dagens modell delvis är beroende av mänsklig assistans.

Roboten väger runt 30 kilo och behöver laddas med el. Leveranserna till de första kunderna ska enligt bolaget inledas i USA under 2026.

