IS-man skulle genomföra terrordåd – i centrala Stockholm

Åklagarmyndigheten meddelar att åtalet mot 18-åringen väcks på torsdag.

– Vi menar att syftet med förberedelserna har varit att i Islamiska statens namn injaga allvarlig fruktan hos befolkningen. Den brottsliga gärningen hade allvarligt kunnat skada Sverige, säger vice chefsåklagare Henrik Olin i ett pressmeddelande.

Enligt åklagarna ska terrorförberedelserna ha pågått från augusti 2024 till februari 2025.

18-åringen misstänks även för förberedelse till brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (grovt brott) samt utbildning för terrorism (grovt brott). Både han och 17-åringen är också misstänkta för deltagande i terroristorganisation (grovt brott).

Förundersökningen har bedrivits av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Media bjuds in till pressträff på torsdagen.