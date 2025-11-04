Här vigs gayparet av Nordiska Asa-samfundet

Nordiska Asa-samfundet, NAS, beskriver på sin hemsida hur de två homosexuella männen bilade mot Sverige tillsammans med vänner när en av bilarna havererade i Belgien.

Där fick de lämna kvar både fordonet och utrustning som skulle användas vid vigseln.

När sällskapet till slut nådde ceremoniplatsen i Stockholm stannade även den andra bilen i samband med parkeringen. Vid det laget var det mörkt och regnigt, och arrangemangen fick improviseras.

Vigseln hölls under tak vid en liten sjö. Männen stod under skydd medan vännerna samlades utanför i regnet. Blotförrättaren Magnus Andersson ledde akten.

"Vi är mycket glada över att ha fått utföra en samkönad vigsel i NAS, tack Sasha och Justin för ni valde oss, och för att ni tog er hela vägen hit för att vigas inför Makterna", skriver NAS.

Nordiska Asa-samfundets bröllopsceremoni är enbart i religiöst syfte och inte juridisk bindande. På sin hemsida skriver NAS: "Vi välkomnar givetvis samkönade par."