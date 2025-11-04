Ny C-ledare "säger nej till SD"

Beskedet kom på en pressträff inför partistämman i Karlstad nästa vecka.

Elisabeth Thand Ringqvist slog fast att partiets linje mot SD ligger fast:

– Vi har också sagt att en röst på Centerpartiet är en röst för att säga nej till Sverigedemokraternas inflytande i svensk politik.

Hon beskrev även sin väg in i politiken:

– Pappa var också aktiv i Centerpartiet och det var nog därför jag som tonåring var mycket skeptisk till partipolitik. Men efter praktik hos riksdagsledamoten från Jämtland, Stina Eliasson, och ett flitigt uppvaktande från det legendariske kommunalrådet Pelle Söderberg kandiderade jag till kommunfullmäktige när jag var 19 år gammal, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

På frågan om framtida regeringsunderlag uppgav Thand Ringqvist att hon i nuläget inte har någon statsministerkandidat. Hon meddelade också att hennes lön blir lägre än företrädaren Anna-Karin Hatts och motsvarar en statsrådslön.

– Jag är försiktig med andras pengar, säger Elisabeth Thand Ringqvist.