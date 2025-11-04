Tara Saleh kvar på skolan och fortsätter sprida hat – SD: Hon ska bort

Bergaskolans rektor Rikard Persson tvingades avgå efter kritiken mot att han anställde Tara Saleh, som uttryckt sig hatiskt mot svenskar på sociala medier.

Bland annat har hon uttryckt sin önskan att "förvandla Sverige till en parkeringsplats" och poserat med vapen.

Tara Saleh är dock själv kvar på skolan med "administrativa uppgifter" – och har fortsatt att publicera öppna inlägg på sociala medier. Hennes konton på Tiktok är tillgängliga för allmänheten – inklusive hennes egna elever.

I kommentarsfält som ligger öppet för vem som helst har hon skrivit grovt nedsättande inlägg, enligt en genomgång från Riks.

I ett av dem skriver hon till en annan användare:

”Mår ryggen bra efter alla kunder ni två hade besök igår natt?”

När inlägget började spridas stängde hon kommentarsfältet, men fortsatte kort därefter posta nya inlägg. När hon möttes av kritik för sin anställning skrev hon offentligt:

”Hur känns det? Fick du äta av ditt eget b*js?”

I ett annat inlägg påstår hon leende att hon lever på "drygt 1,8 miljoner kronor av era skattepengar".

Malmö stad uppger att Tara Saleh tillfälligt flyttats till ”administrativa uppgifter”, men vägrar svara på vad hon faktiskt gör eller i vilken utsträckning hon har kontakt med elever.

Politikerna har fått besked om att hon inte arbetar med barn just nu, men att hon fortfarande är i tjänst, säger Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö, till Riks.

– Vi vill att hon inte ska jobba med barn. Hon ska inte vara anställd av kommunen över huvud taget, säger Olsson.

Enligt SD-toppen förs förhandlingar mellan kommunen och Tara Saleh, men det finns ännu inga besked om avsked eller utköp.

För att säga upp någon behöver det finnas en saklig grund.

– Vi tycker att nu ska man gå så långt att man tar det till juridiken, alltså pröva det rättsligt eller att man köper ut den här kvinnan i värsta fall. Det vore beklagligt för att det är ett slöseri med med skattemedel. Men nu är det som det är, inte vårt fel utan det är de ansvariga som har gjort ett fel här och då måste vi ju försöka rätta till. För föräldrarna på Bergaskolan vill ju inte att den här kvinnan jobbar med deras barn. Där är vi och det måste vi lösa, säger han.

Han konstaterar att Moderaterna har samma uppfattning som SD i frågan.

– Malmö är en politiskt styrd organisation. När det finns ett starkt tryck från politiken och allmänheten att en viss medarbetare inte ska vara kvar, då har man en skyldighet att agera.

Tara Saleh har tidigare fått sparken från Ebba Petterssons Privatskola i Göteborg efter att elever uppmärksammat hennes inlägg. Hon är även dömd för brott, men har ändå kunnat anställas i Malmö stad.

– Tvister går alltid att lösa – ibland till ett högt pris. Att Rikard Persson har fått träda åt sidan är en liten tröst, men det här borde aldrig ha hänt, säger Magnus Olsson.