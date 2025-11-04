P1 fälls för hyllning till Mossad

Inslaget om Mossad sändes den 19 juni i år. Nämnden pekar särskilt på att programledaren inledde inslaget med att beskriva Mossad som ”den mest kompetenta" underrättelsetjänsten i världen och redogjorde för påstått lyckade operationer i Iran och Libanon, utan att problematisera verksamheten.

Det samlade intrycket bedöms ha varit ”reservationslöst” och ”värderande”, vilket gjorde att inslaget tog ställning i en kontroversiell fråga. Därmed stred det mot opartiskhetskravet, slår nämnden fast.

Sveriges Radio hävdade att programmet enbart belyste ett militärt underrättelseperspektiv och därför inte var partiskt. Den linjen underkänns av nämnden.

Den 22 juni var det dags för ännu ett inslag om attackerna mot Iran, denna gång Ekots direktsändning i P1. Programledaren sade att det var Irans "kärnvapenanläggningar" som bombats av USA.

Granskningsnämnden konstaterar att den uppgiften om att det rörde sig om kärnvapenanläggningar var osaklig. SR anför att beskrivningen kärnvapenanläggningar var ett oavsiktligt misstag i direktsändning och att rättelser sändes den 15 och 16 oktober 2025.

Rättelserna sändes således knappt fem månader efter det ursprungliga inslaget och SR har därmed inte följt bestämmelsen om beriktigande, enligt granskningsnämnden.

"Eftersom rättelserna inte kan tillmätas någon betydelse stred inslaget den 22 juni 2025 mot kravet på saklighet", skriver nämnden.