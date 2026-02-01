© DN
 

"Dödsdömd" upplopps-iranier försatt på fri fot

Publicerad 1 februari 2026 kl 17.04

Utrikes. Västerländska medier rapporterade om hundratusentals döda demonstranter i Iran – och om den dödsdömde upploppsmakaren Erfan Soltani, 26, som snart skulle avrättas och bli det ultimata beviset på regimens brutalitet. Men det stämde inte.

Dela artikeln

– Erfan Soltani har släppts mot borgen, uppger hans advokat för AFP.

Teheran förnekade hela tiden uppgifterna om en planerad avrättning och sade att han inte hade dömts till döden.

– Den 26-årige mannen släpptes i går (lördag) och fick tillbaka alla sina tillhörigheter, inklusive sin mobiltelefon, sade advokaten Amir Mousakhani.

För hans frigivning betalades en borgen på motsvarande ca 110.000 kr.

Soltani greps den 10 januari under de senaste landsomfattande upploppen i Iran.

Han hölls fängslad i en förvarsanläggning i Karaj utanför Teheran, anklagad för våldsamt upplopp och störande av allmän ordning och säkerhet.

USA:s utrikesdepartement uppgav på sitt persiskspråkiga X-konto att han hade dömts till döden, vilket västerländska medier snabbt snappade upp.

Irans rättsväsende förnekade senare detta och sade att hans ärende fortfarande var under utredning och att de åtalspunkter han stod inför inte medför dödsstraff.

Iranska tjänstemän sade att protesterna började den 28 december som fredliga demonstrationer, men senare utvecklades till upplopp med dödsoffer och vandalism.

Teheran har sagt att över 3.000 människor har omkommit under upploppen, men hävdar att de flesta var säkerhetsstyrkor och oskyldiga förbipasserande. Regimen tillskriver våldet ”terroristiska handlingar” uppbackade av utländska intressen.

Den USA-baserade organisationen Human Rights Activists News Agency (HRANA) uppger dock att de har bekräftat 6.713 dödsfall, huvudsakligen demonstranter.

Demonstrationerna har sedan dess avtagit.

Kvinnans beteende i Malmö väcker avsky

Virala klippet förbryllar och chockar. "Dra åt helvete vilken vidrig människa."0 Plus

Psykologisk studie: Politiskt korrekta svenskar klarar inte av att tolka fakta om invandrare och brott

Låter ideologin styra förståelsen för statistik. Över 1.000 svenskar deltog i det vetenskapliga experimentet.0 Plus

IQ-frågan

Studie: Somaliers IQ ännu lägre än man tidigare trott

Arabiska och afrikanska forskare bestämde sig för att undersöka frågan grundligt. Resultaten från IQ-testerna är – minst sagt – nedslående.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Afrikan drog ut flicka framför tåg i Tyskland

Mannen från Sydsudan var okänd för offret – som avled. Våldsamme mannen släpptes av polis bara dagar före händelsen.0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.