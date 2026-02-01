"Dödsdömd" upplopps-iranier försatt på fri fot

– Erfan Soltani har släppts mot borgen, uppger hans advokat för AFP.

Teheran förnekade hela tiden uppgifterna om en planerad avrättning och sade att han inte hade dömts till döden.

– Den 26-årige mannen släpptes i går (lördag) och fick tillbaka alla sina tillhörigheter, inklusive sin mobiltelefon, sade advokaten Amir Mousakhani.

För hans frigivning betalades en borgen på motsvarande ca 110.000 kr.

Soltani greps den 10 januari under de senaste landsomfattande upploppen i Iran.

Han hölls fängslad i en förvarsanläggning i Karaj utanför Teheran, anklagad för våldsamt upplopp och störande av allmän ordning och säkerhet.

USA:s utrikesdepartement uppgav på sitt persiskspråkiga X-konto att han hade dömts till döden, vilket västerländska medier snabbt snappade upp.

Irans rättsväsende förnekade senare detta och sade att hans ärende fortfarande var under utredning och att de åtalspunkter han stod inför inte medför dödsstraff.

Iranska tjänstemän sade att protesterna började den 28 december som fredliga demonstrationer, men senare utvecklades till upplopp med dödsoffer och vandalism.

Teheran har sagt att över 3.000 människor har omkommit under upploppen, men hävdar att de flesta var säkerhetsstyrkor och oskyldiga förbipasserande. Regimen tillskriver våldet ”terroristiska handlingar” uppbackade av utländska intressen.

Den USA-baserade organisationen Human Rights Activists News Agency (HRANA) uppger dock att de har bekräftat 6.713 dödsfall, huvudsakligen demonstranter.

Demonstrationerna har sedan dess avtagit.