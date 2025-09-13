Efterlyst efter att ha rånat en äldre man

Gärningsmannen följde efter honom in, tog tag bakifrån och brottade ner honom på marken.

Därefter ryckte han av mannens Rolex Datejust i guld och stål, värd omkring 115.000 kronor.

Efter rånet flydde mannen på cykel men fångades senare på övervakningsbilder i centrala Malmö.

Han var då klädd i jeans, vit t-shirt, jeansjacka och blå keps och färdades på en svart cykel.

Polisen hoppas nu på tips som kan leda till att gärningsmannen identifieras.

Tips kan lämnas på telefonnummer 114 14 eller Efterlyst på 08-702 00 90.