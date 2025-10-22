© FT BILD/ARKIV
SD fick uppmärksamhet för sin sms-kampanj inför valet till Europaparlamentet förra året.

SD får reprimand för mass-sms

Publicerad 22 oktober 2025 kl 14.12

Inrikes. Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, delar ut reprimander till både Sverigedemokraterna och Moderaterna för utskick av sms och e-post utan samtycke. Myndigheten bedömer att mottagarnas rätt till privatliv väger tyngre än partiernas intresse.

Granskningen gäller Moderaternas personliga videohälsningar med namn inför riksdagsvalet 2022 samt Sverigedemokraternas sms inför EU-valet 2024.

IMY slår fast att utskicken saknade rättslig grund. Partierna hänvisade till intresseavvägning, men myndigheten pekar på att skyddet mot obeställd reklam via sms och e-post är särskilt starkt och att detta talar för mottagarens integritetsintresse även vid politiska utskick.

– Att få sms och e-post som man inte har samtyckt till är en särskilt påträngande form av reklam. Det innebär att utrymmet för partierna är ytterst begränsat att skicka politisk reklam via sms och e-post till någon som inte är medlem eller på annat sätt uttryckt ett tydligt intresse för informationen. Vi konstaterar därför att Moderaterna och Sverigedemokraterna har brutit mot dataskyddsförordningen, säger Eric Leijonram, IMY:s generaldirektör.

IMY framhåller att Moderaternas videohälsningar innebar omfattande behandling av personuppgifter, bland annat lagring, och att intrånget blir större när mottagarens namn används i en personlig film. För SD:s del noterar myndigheten att sms:en saknade information om hur man avanmäler sig eller kontaktar avsändaren.

Någon sanktionsavgift utfärdas inte. IMY motiverar beslutet med att uppgifterna behandlats vid enstaka tillfällen och att överträdelserna inte varit systematiska. Båda partierna får i stället reprimander.

