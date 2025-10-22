© X/Ulf Kristersson
Sverige vill "sälja" 100–150 Jas Gripen till Ukraina – för ryska pengar

Publicerad 22 oktober 2025 kl 14.21

Inrikes. Sverige ska "sälja" ett mycket stort antal JAS 39 Gripen E till Ukraina. En avsiktsförklaring mellan länderna har ingåtts som innefattar otroliga 100–150 plan, enligt TT. Det blir den överlägset största svenska exporten av stridsflyg någonsin.
– Det är fantastiska flygplan, säger Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under en pressträff i Linköping.

Gripen E, som är den senaste versionen utvecklad av Saab, har kraftfullare motor, längre räckvidd och mer avancerad radar och elektronik än tidigare modeller.

Enligt uppgifter från TV4 Nyheternas kan Sverige i nuläget ställa drygt tio Gripen C/D till förfogande.

– Det här innebär stora möjligheter för Ukrainas framtida flygvapen och för Sverige och svensk försvarsindustri, sade Ulf Kristersson på en pressträff med Zelenskyj i Linköping på onsdagen.

Förhoppningen är att beslagtagna ryska tillgångar ska kunna användas för att finansiera det hela.

– Ett viktigt steg i detta kan komma att tas redan i morgon när frågan om frysta ryska tillgångar tas upp på Europeiska rådet, säger Kristersson.

Strax före klockan 13 landade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Linköping för möte med statsminister Ulf Kristersson (M). De två ska diskutera Rysslands pågående anfallskrig och ett fördjupat svenskt-ukrainskt försvarssamarbete.

Efter mötet hålls en gemensam pressträff klockan 15 där en nyhet inom försvarsexport väntas presenteras. På plats deltar även energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M), försvarsminister Pål Jonson (M) samt utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson (L).

