Bergaskolans rektor får gå – trots allt

Bakgrunden är anställningen i september av lärarassisten Tara Saleh, som tidigare fått sparken från två skolor och uttryckt sig starkt hatiskt mot Sverige och svenskar på sociala medier.

Bland annat har hon uttryckt sin önskan att "förvandla Sverige till en parkeringsplats" och poserat med vapen.

En annan felrekrytering som Rikard Persson kritiserats för gäller en elevassistent som köptes ut i våras och som tidigare köpts ut från en annan kommunal Malmöskola på grund av brottslighet och kopplingar till huliganscenen.

Utbildningschefen Richard Mortenlind uttryckte så sent som förra veckan fortsatt förtroende för rektorn.

– Han har en viktig funktion som rektor och har att hantera en utomordentligt komplicerad och svår situation, sade Mortenlind till Sydsvenskan.

Nu har dock han och flera andra lokala makthavare kommit på andra tankar, enligt Sydsvenskans uppgifter. Fria Tider rapporterade i måndags om att Tara Saleh gått före 280 andra sökande när hon fick tjänsten, och att hon angett felaktiga uppgifter på sitt CV.

Hon har tidigare tvingats bort från en skola i Göteborg efter hatiska och hotfulla inlägg. På Bergaskolan uppges hon i dag ha administrativa arbetsuppgifter.

Rikard Persson kommer att fortsätta vara anställd i Malmö stad, enligt Sydsvenskan.