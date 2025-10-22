© Arkivbild
 

Knesset röstade för att annektera Västbanken

Utrikes. Det israeliska parlamentet Knesset röstade på onsdagen för att gå vidare med ett lagförslag om att formellt införliva bosättningarna på Västbanken med staten Israel. Detta trots att USA:s president Donald Trump nyligen lovade att inte låta annekteringen ske.

Förslaget gick igenom med minsta möjliga marginal, 25–24, och innebär att israeliska lagar, domstolar och myndigheter ska gälla i samtliga bosättningar i "Judeen" och "Samarien" (det vill säga på Västbanken).

Nu skickas förslaget till Knessets försvars- och utrikesutskott för beredning innan andra och tredje omröstningen i plenum, rapporterar Jerusalem Post.

– Genom att tillämpa suveränitet i Judeen och Samarien rättar vi till en historisk orätt, sade ledamoten Avi Maoz, som lade fram förslaget, i kammaren och uppgav att han avvisat premiärminister Benjamin Netanyahus begäran om att skjuta upp behandlingen.

Omröstningen sammanföll med att USA:s vicepresident JD Vance befann sig i Israel för möten med Netanyahu.

I slutet av september, i samband med FN-veckan i New York, sade president Trump sade att han "inte kommer att tillåta" Israel att annektera Västbanken och underströk att “det inte kommer att hända”.

Efter dagens omröstning anklagar Likud oppositionen för att ha drivit igenom lagen i syfte att sabotera för regeringen, som nu vill avvakta lite med att gå vidare med annekteringen på grund av pressen från Trump.

Israel betecknar Västbankens nuvarande status – med undantag för östra Jerusalem – som en temporär ”ockupation” där den militära centralbefälhavaren är högsta civila myndighet. Genom Osloavtalen delades området in i A, B och C, där A styrs civilt och polisiärt av den Palestinska myndigheten, B har israeliskt säkerhetsansvar och palestinskt civilt ansvar, och C står under israelisk säkerhets- och civilkontroll.

En majoritet av internationella organisationer bedömer bosättningarna som oförenliga med fjärde Genèvekonventionen, medan Israel invänder att området saknade internationellt erkänd suverän före 1967. Internationella domstolen i Haag gav 2024 ett rådgivande utlåtande som slog fast att Israels närvaro inte längre är temporär och därmed olaglig i folkrätten.

