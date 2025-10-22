© Regeringen
Det var dystra miner under arbetsmarknadsminister Johan Britz presskonferens.

Ministern: 77.700 invandrare saknar både jobb och utbildning

Publicerad 22 oktober 2025 kl 19.06

Inrikes. Arbetslösheten biter sig fast i lågkonjunkturen – och regeringen slår nu larm att situationen är särskilt illa bland invandrarna.
– Det är en mörk höst på arbetsmarknaden. Idag står 77.700 utrikes födda utan arbete och utbildning, sade arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) på en presskonferens på onsdagen.

Dela artikeln

Totalt låg arbetslösheten på 8,8 procent under tredje kvartalet, en uppgång på 0,2 procentenheter från kvartalet innan.

– Sverige befinner sig i en utdragen lågkonjunktur och arbetslösheten är fortsatt hög. Under tredje kvartalet 2025 uppgick arbetslösheten till 8,8 procent – en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Många utrikes födda har svårt att komma in på arbetsmarknaden, ofta på grund av bristande språkkunskaper och kort utbildning, säger Johan Britz.

Enligt regeringen är arbetslösheten bland utrikes födda nästan tre gånger så hög som bland inrikes födda. En tydlig minskning syntes dock bland utrikes födda kvinnor under kvartalet, samtidigt som arbetslösheten ökade totalt i både inrikes och utrikes födda. Trots nedgången är utrikes födda kvinnor i dag den största gruppen bland långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen.

Nio av tio jobb i Sverige kräver att man minst har en gymnasieexamen, men bland utrikes födda arbetssökande inskrivna hos Arbetsförmedlingen saknar nu 77.700 personer en sådan.

Dömd för sexbrott mot 53 flickor – fick plats i Stockholms stads ungdomsprojekt

Anställda som slog larm tystades. Nu sitter han åter i fängelse – för våldtäkt mot barn.0 Plus

Coronavaccin

Testade nya coronavaccinet – fick halva ansiktet förlamat

Kan vara biverkning av vaccinet. Därför kan ansiktet bli förlamat.0 Plus

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Sverige vill "sälja" 100–150 Jas Gripen till Ukraina – för ryska pengar

Tidögänget planerar gigantisk vapenexport till kriget. Vill ersättas med beslagtagna ryska medel.0 

Ekonominyheter

Ädelmetaller föll kraftigt efter prisrally

Guldkursen rasade tillbaka drygt en vecka i pris.. Men silvret klarade sig bättre.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.