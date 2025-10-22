Ministern: 77.700 invandrare saknar både jobb och utbildning

Totalt låg arbetslösheten på 8,8 procent under tredje kvartalet, en uppgång på 0,2 procentenheter från kvartalet innan.

– Sverige befinner sig i en utdragen lågkonjunktur och arbetslösheten är fortsatt hög. Under tredje kvartalet 2025 uppgick arbetslösheten till 8,8 procent – en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Många utrikes födda har svårt att komma in på arbetsmarknaden, ofta på grund av bristande språkkunskaper och kort utbildning, säger Johan Britz.

Enligt regeringen är arbetslösheten bland utrikes födda nästan tre gånger så hög som bland inrikes födda. En tydlig minskning syntes dock bland utrikes födda kvinnor under kvartalet, samtidigt som arbetslösheten ökade totalt i både inrikes och utrikes födda. Trots nedgången är utrikes födda kvinnor i dag den största gruppen bland långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen.

Nio av tio jobb i Sverige kräver att man minst har en gymnasieexamen, men bland utrikes födda arbetssökande inskrivna hos Arbetsförmedlingen saknar nu 77.700 personer en sådan.