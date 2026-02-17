El-Hajs arabparti skippar valet

"Enighetspartiet kommer inte att ställa upp i valet 2026 på kommunal, regional eller nationell nivå. Styrelsen har bedömt att det inte vore ansvarsfullt gentemot våra väljare att ett nytt och ännu inte fullt etablerat parti gör det", skriver Jamal El-Haj i ett inlägg på Facebook.

Han fortsätter:

"Beslutet handlar inte om brist på vilja eller engagemang, utan om respekt för den oro och osäkerhet många människor upplever i dag."

Enighetspartiet, som grundades av El-Haj efter att han tvingats lämna Socialdemokraterna, har många arabiska företrädare men även en del svenska sådana. Bland annat har man föreslagit att göra arabiska till minoritetsspråk.

Jamal El-Haj beskriver dock partiet som en rörelse byggd inte på identitet utan på "värderingar, humanism, demokrati och respekt för alla människors lika värde".

"Under de senaste månaderna har vi dock utsatts för återkommande angrepp och ifrågasättanden som har skadat både oss och det demokratiska samtalet", noterar han samtidigt.

Trots att partiet avstår från valet fortsätter arbetet, enligt riksdagsmannen.

"Därför fortsätter vi att arbeta för ett mer rättvist och sammanhållet Sverige även utanför valrörelsen."