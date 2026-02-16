Rubio hyllar Orbán inför ödesvalet i Ungern

Under en gemensam pressträff betonade Rubio relationen mellan Orbán och USA:s president Donald Trump.

– Jag ska vara väldigt uppriktig med er. Premiärministern och presidenten har en mycket, mycket nära personlig relation och arbetsrelation, och jag tycker att den har varit till nytta för våra två länder, sade Rubio enligt DW.

Han fortsatte med att lyfta fram den direkta kontakten mellan ledarna:

– Den personliga kontakt som du har etablerat med presidenten har all skillnaden i världen när det gäller att bygga denna relation.

Rubio försäkrade också att Vita huset står bakom Orbán.

– Jag kan säga med säkerhet att president Trump är djupt engagerad i din framgång eftersom din framgång är vår framgång.

Han beskrev samtidigt relationen mellan länderna som början på en "gyllene era".

Orbán, som styrt landet sedan 2010, sade att han försäkrat Rubio om att Ungern fortsatt stöder USA:s fredsansträngningar i Ukraina och att landet är öppet för att stå värd för ett fredsmöte. Han kommenterade också det kommande valet.

– Ibland förlorar jag, ibland vinner jag. Så var inte rädda för vad som händer om vi inte vinner eftersom det har hänt regelbundet här, sade han.

I samband med besöket undertecknade länderna ett avtal om civilt kärnsamarbete. Det omfattar möjligheten att köpa kompakta kärnreaktorer, så kallade små modulära reaktorer, samt amerikanskt kärnbränsle och teknik för lagring av använt bränsle.

Orbáns parti Fidesz står inför sin svåraste valrörelse sedan återkomsten till makten 2010. Oppositionsledaren Péter Magyar, som brutit med Fidesz och bildat det mittenhögerinriktade partiet Tisza, har enligt mätningar ett tydligt försprång inför valet i april.