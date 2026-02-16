© Viktor Orbán/Facebook
 

Rubio hyllar Orbán inför ödesvalet i Ungern

Publicerad 16 februari 2026 kl 18.48

Utrikes. USA:s utrikesminister Marco Rubio gav sitt tydliga stöd till Ungerns premiärminister Viktor Orbán vid ett möte i Budapest på måndagen. Besöket sker bara veckor före det ungerska parlamentsvalet den 12 april, där Orbán utmanas hårt.

Dela artikeln

Under en gemensam pressträff betonade Rubio relationen mellan Orbán och USA:s president Donald Trump.

– Jag ska vara väldigt uppriktig med er. Premiärministern och presidenten har en mycket, mycket nära personlig relation och arbetsrelation, och jag tycker att den har varit till nytta för våra två länder, sade Rubio enligt DW.

Han fortsatte med att lyfta fram den direkta kontakten mellan ledarna:

– Den personliga kontakt som du har etablerat med presidenten har all skillnaden i världen när det gäller att bygga denna relation.

Rubio försäkrade också att Vita huset står bakom Orbán.

– Jag kan säga med säkerhet att president Trump är djupt engagerad i din framgång eftersom din framgång är vår framgång.

Han beskrev samtidigt relationen mellan länderna som början på en "gyllene era".

Orbán, som styrt landet sedan 2010, sade att han försäkrat Rubio om att Ungern fortsatt stöder USA:s fredsansträngningar i Ukraina och att landet är öppet för att stå värd för ett fredsmöte. Han kommenterade också det kommande valet.

– Ibland förlorar jag, ibland vinner jag. Så var inte rädda för vad som händer om vi inte vinner eftersom det har hänt regelbundet här, sade han.

I samband med besöket undertecknade länderna ett avtal om civilt kärnsamarbete. Det omfattar möjligheten att köpa kompakta kärnreaktorer, så kallade små modulära reaktorer, samt amerikanskt kärnbränsle och teknik för lagring av använt bränsle.

Orbáns parti Fidesz står inför sin svåraste valrörelse sedan återkomsten till makten 2010. Oppositionsledaren Péter Magyar, som brutit med Fidesz och bildat det mittenhögerinriktade partiet Tisza, har enligt mätningar ett tydligt försprång inför valet i april.

29-årig lärarinna gruppvåldtogs av elevgäng

Utpressades – tills hon försökte ta sitt liv. Nu misstänks sju personer från bland annat Afghanistan, Rumänien och Irak för dådet.0 Plus

Här sparkar Ahmed sin mamma i huvudet – i direktsändning

Video: Skulle återförenas med sin mor efter sju år. Då angrep 15-åringen henne med sparkar – för att försvara pappans "heder".0 Plus

Banbrytande läkemedel föryngrar människor

Forskarna själva chockade av resultatet. Åldrandet bromsades inte bara – försökspersonernas kroppar blev flera år "yngre".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Återvandringsbidraget: 100 procent avslag hittills

Av 83 prövade ansökningar höll ingen måttet. Ännu har noll personer beviljats nya höjda bidraget.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.