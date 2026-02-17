Kristersson mötte Soros

Mysteriet bakom liberale komikerns skilsmässa klarnar

Sacha "Borat" Cohen lämnade fru och barn – nu visar han upp 27-åriga Onlyfans-kvinnan. "Trots åldersskillnaden kommer de väldigt bra överens."0 Plus

Arabisk partiledare lovar starta "våldsamt väpnat inbördeskrig" om SD vinner valet

Påstår sig ha "män i hela landet" redo att "snabbt ta över makten i Sverige". "Ni skåningar som är rasister, passa er jävligt noga!"0 Plus

Ica Maxi-indiern

Skar oprovocerat halsen av kvinna på Ica Maxi – slipper både fängelse och utvisning

Nu får Shivesh Tiwari, 26, sin dom. Sprättade upp halspulsådern med morakniv – inför kunder och kollegor.0 Plus

Transvestit även bakom masskjutningen i ishallen

Tre dog och tre skadades i dådet i Pawtucket. Robert "Roberta" Dorgan, 56, pekas ut.0 

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.