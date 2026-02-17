"Svenske" gängmannen "Scar" utlämnad från Grekland

Åklagarsidan har under en längre tid försökt få Galiyev utlämnad. Han har varit häktad i sin frånvaro och är misstänkt för ett stort antal grova våldsbrott som ska ha begåtts under 2023 och 2024.

Brottsmisstankarna omfattar bland annat två mord, försök till mord, människorov och grovt vapenbrott. Enligt utredningen ska han ha haft en drivande roll i dödsskjutningen vid Mälarhöjdens IP i södra Stockholm den 27 september 2023, där en 18-årig man sköts ihjäl.

– Det är tillfredställande att en person som vi misstänker för så många brott kommer hit, så att vi kan ställa honom inför rätta, säger åklagare Mats Ihlbom till Aftonbladet.

Enligt uppgifter till Aftonbladet ska han även komma att höras om mordet på rapparen Nils "Einár" Grönberg. Någon formell misstanke i det ärendet har dock inte kunnat delges.