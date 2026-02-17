L: Vi är inte alls överens om att slopa PUT

Bakgrunden är förslaget att göra om permanenta uppehållstillstånd, PUT, till tillfälliga.

Som Fria Tider tidigare rapporterat har målet från SD:s sida varit att de som tidigare fått PUT i stället ska få medborgarskap – det vill säga få stanna för alltid i stället för att få åka hem.

– Om du vill bo permanent i Sverige ska du bli medborgare och uppfylla kraven för det, sade SD:s migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling när förslaget presenterades av Tidöregeringen förra våren.

Trots att kraven är låga, på gränsen till obefintliga, har frågan nu skapat spänningar mellan partiledarna och diskuterades så länge i förra veckan att Jimmie Åkesson inte dök upp på en planerad pressträff.

SD:s chefsförhandlare Gustav Gellerbrant har sagt att partierna är överens om att genomföra förändringen. Det tillbakavisas nu av arbetsmarknadsminister Johan Britz (L).

– Jag tror att det har varit tydligt att det råder delade meningar i den frågan, säger han till TV4 Nyheterna.

Britz varnar för följderna om permanenta tillstånd rivs upp.

– Min uppfattning är densamma som Liberalernas partiledare har gett uttryck för, nämligen att det vore olyckligt, att den utredning som har gjorts är undermålig, att det skulle få konsekvenser för den svenska kompetensförsörjningen och det skulle skapa oreda i migrationssystemet, säger Johan Britz till TV4.

Enligt Gellerbrant finns det också en samsyn om att det inte ska öppnas något snabbspår till medborgarskap för dem som i dag har permanent uppehållstillstånd och som kan beröras om reglerna ändras. Men Liberalernas besked visar att frågan alltså är långt ifrån avgjord.