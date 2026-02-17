Transvestit även bakom masskjutningen i ishallen

En 56-årig man öppnade eld mot sina egna släktingar i en ishall i Pawtucket, Rhode Island, på måndagen. Två personer dödades och tre skadades. Därefter tog gärningsmannen sitt liv.

Den misstänkte, Robert Dorgan, ska enligt polisen även ha använt namnet "Roberta", rapporterar WPRI. Det är alltså ännu ett av många fall på sistone där transvestiter har legat bakom skjutningar i USA.

Myndigheterna beskriver händelsen som en familjekonflikt. Domstolshandlingar visar att Dorgan under flera år varit inblandad i upprepade familjetvister där hans "könsidentitet" spelade en roll.

I början av 2020 uppgav han för polisen att svärfadern hotat att låta mörda honom av ett asiatiskt gatugäng om han inte flyttade från bostaden.

Svärfadern åtalades men åtalet lades senare ned.

Samtidigt ansökte hustrun om skilsmässa. I den första ansökan angavs "könskorrigerande kirurgi, narcissistiska + personlighetsstörningsdrag" som grund. Texten ströks senare och ersattes med "oförenliga skillnader som har orsakat äktenskapets omedelbara sammanbrott".

Skilsmässan blev klar i juni 2021. Dorgan bodde då i Jacksonville i Florida och arbetade som lastbilschaufför.

Under 2020 polisanmälde han även sin mor och uppgav att hon agerat "våldsamt, hotfullt eller tumultartat". Även det målet lades ned.