Skolelever drastiskt mindre toleranta mot HBTQ

Publicerad 17 februari 2026 kl 17.07

Inrikes. Toleransen mot homosexuella, bisexuella och transpersoner har minskat markant bland svenska skolelever. En ny undersökning från Forum för levande historia visar att HBT-personer nu är den grupp som möter mest negativa attityder.

Mätningen har genomförts av Statistiska centralbyrån och omfattar över 8.000 elever i årskurs 9 samt gymnasiets första och tredje år.

I den förra undersökningen 2013 var situationen den motsatta. Då var HBT-personer den minoritet som flest elever uppgav att de hade positiva attityder till.

– Det finns andra rapporter om att intoleransen har ökat, men att siffrorna är så här starka är förvånande. Inte minst utifrån resultatet i tidigare undersökningar, säger Petra Mårselius på Forum för levande historia till SVT Nyheter.

Totalt uppger 72 procent av eleverna att de respekterar andra människor, deras övertygelser, åsikter och rätt att leva som de vill.

Bland utrikes födda elever uppvisar 21,2 procent negativa attityder till sexuella minoriteter. Bland svenskfödda elever med utlandsfödda föräldrar är motsvarande andel 22,6 procent. Bland inrikes födda elever med inrikes födda föräldrar är siffran 12,1 procent.

– Undersökningen ger inte svar på varför det blivit så, men vi vet från forskningen att bland annat omvärldsläget spelar roll, säger Petra Mårselius.

– Samtidigt är det viktigt att betona att det finns väldigt många faktorer som spelar in. Killar som grupp har generellt stuckit iväg på den här skalan, medan tjejer inte gjort det.

Hon konstaterar att ingen enskild bakgrundsfaktor kan förklara hela förändringen.

– Vi måste undersöka detta vidare.

